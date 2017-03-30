За кражу электроэнергии могут начать сажать на 6 лет

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Кабмин и Верховный суд России рассмотрят законопроект, в котором предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства. Документ разработали думские депутаты-единороссы Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев, передаёт ТАСС.

По словам Старшинова, ныне действующая редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. «Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства. Это позволит устранить имеющийся правовой пробел», – пояснил депутат.

В случае если поправка будет одобрена, кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Автор инициативы рассказал, что необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии, что не только приводит к значительным убыткам компаний, работающих в сфере поставки электроэнергии, но и затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства.

При этом, подчеркнул Старшинов, в документе оговаривается: те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объёме возместит причинённый ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. По словам парламентария, эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведёт к частичной декриминализации статьи.

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