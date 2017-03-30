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За кражу электроэнергии могут начать сажать на 6 лет

За кражу электроэнергии могут начать сажать на 6 лет
Фото: riadagestan.ru

Кабмин и Верховный суд России рассмотрят законопроект, в котором предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства. Документ разработали думские депутаты-единороссы Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев, передаёт ТАСС.

По словам Старшинова, ныне действующая редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. «Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства. Это позволит устранить имеющийся правовой пробел», – пояснил депутат.

В случае если поправка будет одобрена, кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Автор инициативы рассказал, что необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии, что не только приводит к значительным убыткам компаний, работающих в сфере поставки электроэнергии, но и затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства.

При этом, подчеркнул Старшинов, в документе оговаривается: те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объёме возместит причинённый ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. По словам парламентария, эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведёт к частичной декриминализации статьи.

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#закон #криминал #энергетика

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Комментарии
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  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад



    Документ разработали думские депутаты-единороссы



    Ну ктож ищо, только спецы по кражам да воровству, походу.



    158 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. «Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства.



    Ну гении, чо

    И много ты электроэнергии унесешь интересно.

    Не, главное, а если ее как вещдок, захотят пощупать...

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    А если ГЭС сперли?

  • F

    F
    3 часа назад

    А ГЭС сперли - это обознатушки перепрятушки))

    Это не всчет))

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Выйду через шесть лет и дальше буду электроэнергию тырить.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Миха и Гаджимка, привет вам из заднего прохода великой России!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Полстраны отключат за неуплату, вторую половину пересажают за воровство. )))

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    ну чё сказать , печалька ((

    Какие депутаты ,- такая и страна (((

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Oldlord

    Полстраны отключат за неуплату, вторую половину пересажают за воровство. )))



    а охранять кто будет? отходите от классики: пол-страны сидело, пол-страны охраняло

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Депы , по чём энергия для народа ? (китайского) ?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    oenesterov

    Oldlord

    Полстраны отключат за неуплату, вторую половину пересажают за воровство. )))



    а охранять кто будет? отходите от классики: пол-страны сидело, пол-страны охраняло



    Со стороны пригласят.

    Да УИН не тянет на полстраны пока. Самих бы не пересажали.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Короче, закон о трех колосках? На новый лад?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    молокан

    Короче, закон о трех колосках? На новый лад?



    лишь бы за опоздания на работу не сажали

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    oenesterov

    молокан

    Короче, закон о трех колосках? На новый лад?



    лишь бы за опоздания на работу не сажали



    " Заметьте , не я это предложил " (с)

  • F

    F
    53 минуты назад

    Факт кражи не докажешь никак, я думаю.

    Глупость. Если примут, будет очередная "мертвая статья" в УК.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    44 минуты назад

    F

    Факт кражи не докажешь никак, я думаю.

    Глупость. Если примут, будет очередная "мертвая статья" в УК.



    Ну почему же . В деревнях - банальные набросы . Бери и сажай (и корми и пои)

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    39 минут назад

    Факта и не надо.Сидишь себе дома,чаек попиваешь,а к тебе тук-тук,откройте полиция,Ты- я вас не вызывал. Они тебе- нас другие вызвали, посмотрите ,вот понятые, а вот провода вкруг счетчика, не желаете на 6 лет присесть.

  • F

    F
    18 минут назад

    Дмитрий71

    Факта и не надо.Сидишь себе дома,чаек попиваешь,а к тебе тук-тук,откройте полиция,Ты- я вас не вызывал. Они тебе- нас другие вызвали, посмотрите ,вот понятые, а вот провода вкруг счетчика, не желаете на 6 лет присесть.



    А мож я энергию не мотал. В темноте сидел.

  • F

    F
    17 минут назад

    Электроэнергия это не материальная вещь. Ее к делу не пришьешь.

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