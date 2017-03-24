Дорожный пылесос вышел на улицы Белогорска

Фото: omsk.kp.ru

В Белогорске идет весенняя уборка. 3 апреля на улицы города вышел дорожный пылесос. После консервации на зимний период вакуумно-подметальная машина прошла техобслуживание. Пробный рейс выполнили на прошлой неделе. Теперь дорожный пылесос приступил к уборке мусора и пыли по утвержденному графику.

Задача вакуумно-подметальной машины – уборка основных магистралей Белогорска. Через несколько дней в рейс выйдет второй дорожный пылесос. Он будет обслуживать второстепенные улицы, заездные карманы.

В уборке дорог и тротуаров задействованы также комбинированные дорожные машины и минитрактор. Они регулярно выходят на подметание улиц. Сегодня ранним утром очистили от наносов ул. Скорикова от ул. Кирова до ул. Ленина. Выполнены работы на ул. Садовая. Ежедневно на улицы города выходят и работники предприятия. Они задействованы в ручной уборке наносов с обочин, а также мусора. Ранее сообщалось, что в Белогорске с 1 апреля действует акция «Чистый город». 14 и 15 апреля в городе пройдет общегородской субботник.

– Планируем в середине недели, если не помешают погодные условия, приступить к покраске бордюров, – говорит руководитель предприятия по благоустройству Белогорска Любовь Гаевая. – На следующей неделе начнем нанесение дорожной разметки. Для этого на предприятии имеется необходимый запас краски. К слову, за последние пять лет объем краски, необходимой для разметки, увеличился в пять раз. Если ранее в сезон на дорожную сеть требовалась около трех тонн, то сейчас, с ее развитием, нужно уже около 15 тонн. Обновляем разметку как минимум три раза.

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#Белогорск #ЖКХ

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