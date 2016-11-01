В Белогорске пройдет первый слет военно-патриотического движения «Юнармия»

Фото: novosti33.ru

Белогорск примет участников первого слета Амурского регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Мероприятие пройдет 6 апреля в Центре культурного развития. В нем примут участие делегации из нескольких территорий Амурской области: кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, члены поисковых отрядов.

Среди почетных гостей – представители правительства региона, городской администрации, 35-й Армии, областного отделения ДОСААФ, Амурского отделения поискового движения России, Амурского союза молодежи, военкомата, общественных организаций Белогорска, почетные жители города.

– На Слете будет дан старт работе Амурского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», – рассказал начальник отдела по делам молодежи Комитета по образованию Виктория Свирщ. – Школьников примут в ряды «Юнармии». Уже как юнармейцы представители делегаций получат свои первые поручения. О проделанной работе они смогут отчитаться летом, в рамках участия в военно-спортивной игре.

В рамках Слета участники оргкомитета выберут куратора Амурского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

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#Белогорск #дети

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