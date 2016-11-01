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В Белогорске пройдет первый слет военно-патриотического движения «Юнармия»

В Белогорске пройдет первый слет военно-патриотического движения «Юнармия»
Фото: novosti33.ru

Белогорск примет участников первого слета Амурского регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Мероприятие пройдет 6 апреля в Центре культурного развития. В нем примут участие делегации из нескольких территорий Амурской области: кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, члены поисковых отрядов.

Среди почетных гостей – представители правительства региона, городской администрации, 35-й Армии, областного отделения ДОСААФ, Амурского отделения поискового движения России, Амурского союза молодежи, военкомата, общественных организаций Белогорска, почетные жители города.

– На Слете будет дан старт работе Амурского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», – рассказал начальник отдела по делам молодежи Комитета по образованию Виктория Свирщ. – Школьников примут в ряды «Юнармии». Уже как юнармейцы представители делегаций получат свои первые поручения. О проделанной работе они смогут отчитаться летом, в рамках участия в военно-спортивной игре.

В рамках Слета участники оргкомитета выберут куратора Амурского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Просмотров всего: 148

#Белогорск #дети

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Комментарии
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  • Большевик

    Большевик
    5 часов назад

    ЮНАРМИЯ - промывка мозгов детей, вдалбивание патриотизма. Выращивают пушечное мясо с самого детства. Ведь кому-то надо умирать за чей-то кошелек. Почему мамаши бедных детей этого не понимают...

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Большевик

    ЮНАРМИЯ - промывка мозгов детей, вдалбивание патриотизма. Выращивают пушечное мясо с самого детства. Ведь кому-то надо умирать за чей-то кошелек. Почему мамаши бедных детей этого не понимают...



    конечно, лучше умирать получать дубинкой за обещанные навальным 10 штук ойро

  • Екатерина Медичи

    Екатерина Медичи
    4 часа назад

    потому что мамаши радуются, что с их детьми хоть кто-то хоть чем-то готов заниматься бесплатно. А детям нравится поиграть в войнушку. Может, в детстве наиграются, да потом не будет. И да, пусть им лучше про патриотизм вдалбливают в голову, чем про это столь популярное "Россия - г...о, потому что в ней Путин". Их там не Путина учат любить, а Родину.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Екатерина Медичи

    потому что мамаши радуются, что с их детьми хоть кто-то хоть чем-то готов заниматься бесплатно. А детям нравится поиграть в войнушку. Может, в детстве наиграются, да потом не будет. И да, пусть им лучше про патриотизм вдалбливают в голову, чем про это столь популярное "Россия - г...о, потому что в ней Путин". Их там не Путина учат любить, а Родину.



    ну что вы такая наивная, для либераста Путин = Родина (в плохом смысле).

  • full

    full
    4 часа назад

    oenesterov

    Екатерина Медичи

    потому что мамаши радуются, что с их детьми хоть кто-то хоть чем-то готов заниматься бесплатно. А детям нравится поиграть в войнушку. Может, в детстве наиграются, да потом не будет. И да, пусть им лучше про патриотизм вдалбливают в голову, чем про это столь популярное "Россия - г...о, потому что в ней Путин". Их там не Путина учат любить, а Родину.



    ну что вы такая наивная, для либераста Путин = Родина (в плохом смысле).



    Ты только Путина к Родине не прислоняй. А то замарать можно.

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