В Белогорске пройдет первый слет военно-патриотического движения «Юнармия»
Белогорск примет участников первого слета Амурского регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Мероприятие пройдет 6 апреля в Центре культурного развития. В нем примут участие делегации из нескольких территорий Амурской области: кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, члены поисковых отрядов.
Среди почетных гостей – представители правительства региона, городской администрации, 35-й Армии, областного отделения ДОСААФ, Амурского отделения поискового движения России, Амурского союза молодежи, военкомата, общественных организаций Белогорска, почетные жители города.
– На Слете будет дан старт работе Амурского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», – рассказал начальник отдела по делам молодежи Комитета по образованию Виктория Свирщ. – Школьников примут в ряды «Юнармии». Уже как юнармейцы представители делегаций получат свои первые поручения. О проделанной работе они смогут отчитаться летом, в рамках участия в военно-спортивной игре.
В рамках Слета участники оргкомитета выберут куратора Амурского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
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