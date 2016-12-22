Работники космодрома Восточный: мы сидим и ничего не делаем (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» снова обратились работники космодрома Восточный в Приамурье. Они рассказали, что не получают зарплату с января 2017 года. Поскольку денег людям не платят, те выходят на работу, но ничего не делают.

Сергей приехал на стройку космодрома из Благовещенска. Сейчас он и еще около 30 человек заняты на строительстве пожарной части. Все они, а также еще несколько десятков работников, занятых на другом объекте, по его словам, не получают зарплату три месяца – с января этого года.

«У многих кредиты. Народ не может домой уехать, отработав по три месяца. Просто не на что. Здесь есть люди из Хабаровска, Владивостока», – говорит Сергей.

Мужчина рассказывает, что их работодатель, «Дальспецстрой», ситуацию не проясняет. «Все просто сидят и ничего не делают. Работодатель приезжает, "завтраками" кормит. И на этом все», – отмечает Сергей.

Со слов благовещенца, обращались люди и в прокуратуру, но это не дало результатов.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу «Дальспецстроя».

«Мы неоднократно открыто говорили о том, что в "Дальспецстрое" финансовые трудности. Вопрос выплаты заработной платы сотрудникам – это приоритет для предприятия, находится на особом контроле руководства. С целью стабилизации ситуации на предприятии реализуется план финансового оздоровления, в ближайшее время задолженность будет погашена», – сообщили в пресс-службе.

О том, что работникам «Дальспецстроя» периодически задерживают зарплату, сообщалось неоднократно. В декабре 2016 года в редакцию ИА «Амур.инфо» обращался житель Свободного Юрий Лунев. Он рассказывал, что в то время задержки зарплаты на космодроме также составляли три месяца.

Просмотров всего: 2230

#космодром #работа

распечатать