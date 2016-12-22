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Работники космодрома Восточный: мы сидим и ничего не делаем (видео)

Работники космодрома Восточный: мы сидим и ничего не делаем (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» снова обратились работники космодрома Восточный в Приамурье. Они рассказали, что не получают зарплату с января 2017 года. Поскольку денег людям не платят, те выходят на работу, но ничего не делают.

Сергей приехал на стройку космодрома из Благовещенска. Сейчас он и еще около 30 человек заняты на строительстве пожарной части. Все они, а также еще несколько десятков работников, занятых на другом объекте, по его словам, не получают зарплату три месяца – с января этого года.

«У многих кредиты. Народ не может домой уехать, отработав по три месяца. Просто не на что. Здесь есть люди из Хабаровска, Владивостока», – говорит Сергей.

Мужчина рассказывает, что их работодатель, «Дальспецстрой», ситуацию не проясняет. «Все просто сидят и ничего не делают. Работодатель приезжает, "завтраками" кормит. И на этом все», – отмечает Сергей.

Со слов благовещенца, обращались люди и в прокуратуру, но это не дало результатов.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу «Дальспецстроя».

«Мы неоднократно открыто говорили о том, что в "Дальспецстрое" финансовые трудности. Вопрос выплаты заработной платы сотрудникам – это приоритет для предприятия, находится на особом контроле руководства. С целью стабилизации ситуации на предприятии реализуется план финансового оздоровления, в ближайшее время задолженность будет погашена», – сообщили в пресс-службе.

О том, что работникам «Дальспецстроя» периодически задерживают зарплату, сообщалось неоднократно. В декабре 2016 года в редакцию ИА «Амур.инфо» обращался житель Свободного Юрий Лунев. Он рассказывал, что в то время задержки зарплаты на космодроме также составляли три месяца.

Просмотров всего: 2230

#космодром #работа

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    5 часов назад

    Противно уже это все. Сколько можно людей мучить? Набили карманы, а самое низшее и важное звено - работяги - голодом сидят. В следующем году выборы и мне уже хочется нарисовать огромный мужской половой орган в бюллетене напротив одной знаменитой фамилии.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    Рогозин на новую квартиру копит

  • Морской человек

    Морской человек
    4 часа назад

    Роисся вперде!

    Не прибавить, не убавить.

  • Дым

    Дым
    4 часа назад

    мальвина карловна

    нарисовать огромный мужской половой орган в бюллетене напротив одной знаменитой фамилии.



    ваш голос будет учтен, как отданный за носителя этой самой фамилии

    рисуйте органы напротив каждой

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Даже Путин не смог этот вопрос разрулить, выходит

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Дым

    мальвина карловна

    нарисовать огромный мужской половой орган в бюллетене напротив одной знаменитой фамилии.



    ваш голос будет учтен, как отданный за носителя этой самой фамилии

    рисуйте органы напротив каждой



    Такой вариант вполне реален: по условиям голосования, необходимо проставить любой знак напротив понравившейся фамилии

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Господину Путину нет дела до рабочих в этой стране. Сирия, Украина, США… Эти страны его интересуют.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    а че их не уволят?

  • F

    F
    2 часа назад

    А строить кто будет? Уже на всю страну прославился космодром своими невыплатами зарплаты и воровством.

  • vk_Александр Кильдюшов

    vk_Александр Кильдюшов
    2 часа назад

    СУ 715 работаем в сердце космодрома, на техкоплексе!!

    Зарпалаты нет с января!

    За декабрь рассчитались 25 марта

    Куда смотрит трудовая инспекция

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    летом студенты приедут,со всей страны!

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    2 часа назад

    Дым

    мальвина карловна

    нарисовать огромный мужской половой орган в бюллетене напротив одной знаменитой фамилии.



    ваш голос будет учтен, как отданный за носителя этой самой фамилии

    рисуйте органы напротив каждой



    Я в курсе, что будет учтен. В нынешних реалиях нет вариантов иных фамилий. Хоть против любой ставь - все равно результат один.

  • Васик

    Васик
    2 часа назад

    Не ссыте сейчас начнут сажать за кражу электричества и давать обязательные работы вот и появятся бесплатные работники, а, и еще студенты, им сейчас заниматься вашими зарплатами некогда, они решают вопрос как народ еще ниже пригнуть в коленях, посадить за кражу электричества, а вот то что они цуки воруют так ,,,, слов уже нет...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    до чего кровавая гебня докатилась - будут сажать за кражу электричества. Варвары!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Так ведь Рогозин всем гадам головы поотрывал, вот и некому теперь зарплату рабочим привезти.

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