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Благовещенцу нужна помощь на продолжение лечения опухоли головного мозга

Благовещенцу нужна помощь на продолжение лечения опухоли головного мозга

Благовещенцу Евгению Кузнецову нужна помощь на то, чтобы вернуться домой после проведения операции в клинике Южной Кореи. Ранее ему собирали средства на лечение опухоли. Их хватило на операцию, но сейчас нет финансовых возможностей вернуться домой и заняться курсом химиотерапии.

Ранее Евгению Кузнецову, отцу двоих детей, поставили диагноз – глиобластома правой височной области или злокачественная опухоль головного мозга. Врачи провели две операции, но положительных результатов они не дали – опухоль возвращалась.

После чего близкие стали собирать средства на лечение в клинике Южной Кореи. Благодаря помощи людей, Евгению сделали операцию. В ближайшее время мужчину выпишут, ему предстоит вернуться домой и пройти курс химиотерапии. Но собранных денег хватило ровно на операцию, и сейчас Евгению Кузнецову нужно 50 тысяч рублей на то, чтобы вернуться домой.

Желающие помочь Евгению могут перечислить средства:

номер карты Сбербанка: 5469 0300 13217054 (получатель Кузнецов Евгений С.)

расчетный счет: 408 178 104 030 001 699 85 (получатель Кузнецов Евгений С.)

банк получателя: отделение № 8636 Сбербанка России, г. Благовещенск

ИНН получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 040813608.

Номер телефона, привязанного к карте: 8-914-551-76-50.

Деньги можно перечислять и на карту Сбербанка супруги Евгения по номеру: 5336 6900 3592 2675 (получатель Кузнецова Елена В.)

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#здоровье #происшествия #соцзащита

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