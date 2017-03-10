Благовещенцу нужна помощь на продолжение лечения опухоли головного мозга

Благовещенцу Евгению Кузнецову нужна помощь на то, чтобы вернуться домой после проведения операции в клинике Южной Кореи. Ранее ему собирали средства на лечение опухоли. Их хватило на операцию, но сейчас нет финансовых возможностей вернуться домой и заняться курсом химиотерапии.

Ранее Евгению Кузнецову, отцу двоих детей, поставили диагноз – глиобластома правой височной области или злокачественная опухоль головного мозга. Врачи провели две операции, но положительных результатов они не дали – опухоль возвращалась.

После чего близкие стали собирать средства на лечение в клинике Южной Кореи. Благодаря помощи людей, Евгению сделали операцию. В ближайшее время мужчину выпишут, ему предстоит вернуться домой и пройти курс химиотерапии. Но собранных денег хватило ровно на операцию, и сейчас Евгению Кузнецову нужно 50 тысяч рублей на то, чтобы вернуться домой.

Желающие помочь Евгению могут перечислить средства:

номер карты Сбербанка: 5469 0300 13217054 (получатель Кузнецов Евгений С.)

расчетный счет: 408 178 104 030 001 699 85 (получатель Кузнецов Евгений С.)

банк получателя: отделение № 8636 Сбербанка России, г. Благовещенск

ИНН получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 040813608.

Номер телефона, привязанного к карте: 8-914-551-76-50.

Деньги можно перечислять и на карту Сбербанка супруги Евгения по номеру: 5336 6900 3592 2675 (получатель Кузнецова Елена В.)

Просмотров всего: 175

#здоровье #происшествия #соцзащита

распечатать