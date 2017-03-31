В Амурскую область принесло дым из Китая

Жители Благовещенска ощущают стойкий запах дыма. По информации регионального оперативного штаба по тушению лесных пожаров и палов, дым принесён ветром из Китая, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

По данным системы спутникового мониторинга, очаг возгорания находится в районе китайского города Айхуэй. Ситуация с природными пожарами в Амурской области и соседних регионах остаётся на контроле правительства Амурской области.

По состоянию на 3 апреля в трех районах Амурской области – Зейском, Свободненском, Магдагачинском, а также в ЗАТО Циолковский установлен особый противопожарный режим. Здесь запрещается разжигать костры, готовится техника для тушения пожаров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожароопасный сезон открыт в шести районах – Благовещенском, Бурейском, Тамбовском, Зейском, Магдагачинском и Сковородинском.

За минувшие сутки пожарные на ликвидацию палов выезжали 17 раз. Огонь тушили в Благовещенском, Свободненском, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах. Все палы удалось ликвидировать. В тушении принимали участие в общей сложности 90 человек личного состава и 26 единиц техники.

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