Авиадебоширам запретят летать по два года

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Авиадебоширам могут запретить 1-2 года летать на самолётах российских авиакомпаний. Исключение составит лишь крайний случай – например, смерть родственника. Об одобренном Совфедом законопроекте рассказал представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передаёт DVHab.ru.

По словам Иванова, выступившего одним из инициаторов разработки данного закона, в настоящее время прорабатывается предложение о том, чтобы имена авиадебоширов предавались широкой огласке.

«Если на борту происходит дебош, то командир корабля подписывает протокол, где расписываются свидетели, пассажиры, экипаж. Один экземпляр вручает нарушителю, а второй направляет по прибытии рейса в суд. А потом административный суд – нарушение есть, штраф такой-то и протокол в Росавиацию, Росавиация вносит такого клиента в чёрный список. Ему может быть, год, а может, два нельзя будет летать на самолётах российских авиакомпаний, кроме некоторых исключений, например, смерти родственника или другие случаи», – пояснил автор инициативы.

Иванов подчеркнул, что чёрные списки Росавиации должны быть публичными.

«Там разные будут люди: известные и состоятельные, в воздухе дебоширит весь спектр населения страны», – заявил Иванов, уточнив, что в прошлом году только компания «Аэрофлот» и только на внутренних рейсах зарегистрировала 1 725 случаев авиадебоша.

«Если же по России – умножьте примерно на два», – добавил представитель президента. По его словам, экстренная посадка воздушного судна в случае авиадебоша обходится компании в полмиллиона рублей.

Иванов также обратил внимание на тот факт, что случаев нарушений порядка россиянами на бортах иностранных компаний «на пальцах одной руки можно посчитать». «Там штрафы 30 тысяч, 50 тысяч – и не рублей, а евро. Штраф – и в чёрные списки автоматом. У нас чёрных списков нет», – сказал он.

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию черного списка авиапассажиров, а также идею ужесточения наказания за агрессивные действия в отношении членов экипажа.

Как сообщало Амур.инфо, Международная федерация самбо предложила авиакомпаниям обучить своих сотрудников приёмам самообороны – чтобы члены экипажа могли эффективно устранить или предупредить опасность, которую порой представляют собой пьяные пассажиры во время полётов.

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