Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:27 4

Областные власти: ситуация с пожарами в Приамурье сложная, но не катастрофическая

Областные власти: ситуация с пожарами в Приамурье сложная, но не катастрофическая

В областном министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности прокомментировали заявление Гринпис России о том, что ситуация с природными пожарами в Приамурье близка к катастрофической. С этой оценкой чиновники не согласны, хотя считают ситуацию сложной.

По мнению зеленых, в регионе проблему обостряют массовые бесконтрольные и «псевдо-контролируемые» выжигания сухой травы. А многие действующие лесные пожары скрываются от официального учета. Снимок из космоса показал, что ситуация в этом году «развивается быстрее и раньше, чем в среднем в предыдущие пятнадцать лет». В ответ амурские чиновники признали, что зачастую не хватает времени и средств, чтобы точно оценить количество уничтоженных стихией гектаров. Облеты будет делаться позже, когда стабилизируется ситуация.

«Площадь на 2016 год составила 889 тысяч гектаров. Это много! Это в 3,8 раза больше, чем в 2015 году. О каком сокрытии идет речь? Я просто удивляюсь! Сегодня то же самое идет, мы показываем реальные площади. Отжиги проводятся по методике, заранее планируются силы и средства, ответственные, места проведения», – объяснил заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев.

По словам замминистра, ни одного пожара от профотжига в этом году не произошло. Сейчас огневые работы уже завершились. Михаил Ковалев привел в пример ситуацию прошлого года, когда отжиги проводили вокруг села Малиновка Бурейского района. В самой деревне тогда не тронули марь, а зря. Сухая трава на ней загорелась, и огонь уничтожил три дома. Сейчас чиновники решают вопрос о том, чтобы ввести пожароопасный режим по всей Амурской области. Пока строгий надзор установлен в Благовещенске и семи районах. Природные пожары до сих пор бушуют в Зейском и Магдагачинском районах. В Сковородинском огонь удалось потушить. На утро понедельника было зафиксировано 50 термоточек.

«Сил и средств хватает, перебросили группировки с других территорий – например, 50 человек направлено в Зейский район. Работает авиация, патрульные группы образованы в муниципальных образованиях. Уже составлены 19 протоколов, выявили пожар на арендуемой территории в Зейском районе. Для нарушителей штрафы: до трёх тысяч рублей – на частное лицо, до 50 тысяч – на должностное. А на юридическое лицо – до 400 тысяч рублей. В зависимости от ущерба, возможно возбуждение уголовного дела и лишение свободы на срок до двух или до пяти лет», – добавил Михаил Ковалев.

Просмотров всего: 491

#областная власть #пожары #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    1 час назад

    И кому верить?

  • WSNX

    WSNX
    49 минут назад

    архивная

    И кому верить?



    Путину, конечно! Он не высказался, пока. Но думаю нужно ждать.... А вообще снимки со спутника это ж подделка. Зеленые только этим и занимаются. Подделками. Этот комментарий тоже подделан нами ими!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    30 минут назад



    По словам замминистра, ни одного пожара от профотжига в этом году не произошло.



    А вы ПРИЗНАЕТЕ факт пожара от профподжога если за руку пойманы не были?.. Или нужно верить на слово по умолчанию?..

  • СаняCh

    СаняCh
    21 минута назад

    Сергей Труш



    По словам замминистра, ни одного пожара от профотжига в этом году не произошло.



    А вы ПРИЗНАЕТЕ факт пожара от профподжога если за руку пойманы не были?.. Или нужно верить на слово по умолчанию?..



    Вот Альбинка любит фантазировать. То пожары якобы от профподжога, то их бедняжек ограбили, то наркотики у спортсмена были, но так и не нашли.

    Когда уже начнешь свою бредятину фактами подкреплять. Клоунада продолжается.

    Тебе бы книги писать, а не потолочки красить

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Амурскую область принесло дым из Китая

сегодня, 16:17
Общество 2

В трех районах Приамурья установлен особый противопожарный режим
В России и мире

Взрыв на складе нефтяной компании в КНР унёс жизни 5 человек
Общество 15

Гринпис назвал ситуацию с природными пожарами в Приамурье близкой к катастрофической