Областные власти: ситуация с пожарами в Приамурье сложная, но не катастрофическая

В областном министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности прокомментировали заявление Гринпис России о том, что ситуация с природными пожарами в Приамурье близка к катастрофической. С этой оценкой чиновники не согласны, хотя считают ситуацию сложной.

По мнению зеленых, в регионе проблему обостряют массовые бесконтрольные и «псевдо-контролируемые» выжигания сухой травы. А многие действующие лесные пожары скрываются от официального учета. Снимок из космоса показал, что ситуация в этом году «развивается быстрее и раньше, чем в среднем в предыдущие пятнадцать лет». В ответ амурские чиновники признали, что зачастую не хватает времени и средств, чтобы точно оценить количество уничтоженных стихией гектаров. Облеты будет делаться позже, когда стабилизируется ситуация.

«Площадь на 2016 год составила 889 тысяч гектаров. Это много! Это в 3,8 раза больше, чем в 2015 году. О каком сокрытии идет речь? Я просто удивляюсь! Сегодня то же самое идет, мы показываем реальные площади. Отжиги проводятся по методике, заранее планируются силы и средства, ответственные, места проведения», – объяснил заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев.

По словам замминистра, ни одного пожара от профотжига в этом году не произошло. Сейчас огневые работы уже завершились. Михаил Ковалев привел в пример ситуацию прошлого года, когда отжиги проводили вокруг села Малиновка Бурейского района. В самой деревне тогда не тронули марь, а зря. Сухая трава на ней загорелась, и огонь уничтожил три дома. Сейчас чиновники решают вопрос о том, чтобы ввести пожароопасный режим по всей Амурской области. Пока строгий надзор установлен в Благовещенске и семи районах. Природные пожары до сих пор бушуют в Зейском и Магдагачинском районах. В Сковородинском огонь удалось потушить. На утро понедельника было зафиксировано 50 термоточек.

«Сил и средств хватает, перебросили группировки с других территорий – например, 50 человек направлено в Зейский район. Работает авиация, патрульные группы образованы в муниципальных образованиях. Уже составлены 19 протоколов, выявили пожар на арендуемой территории в Зейском районе. Для нарушителей штрафы: до трёх тысяч рублей – на частное лицо, до 50 тысяч – на должностное. А на юридическое лицо – до 400 тысяч рублей. В зависимости от ущерба, возможно возбуждение уголовного дела и лишение свободы на срок до двух или до пяти лет», – добавил Михаил Ковалев.

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