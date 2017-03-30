4 человека погибли в Магаданской области в авто, ушедшем под воду

Фото: deita.ru

Четыре человека (в том числе маленький ребёнок) погибли в Магаданской области в автомобиле, ушедшем под воду на реке Яна. Об этом ИА «Дейта» сообщили в СК Следственного управления по региону. По факту гибели людей проводится проверка.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 апреля. Из дежурной части полиции поступило сообщение, что в районе переправы через реку Яна в Ольском районе Магаданской области утонул внедорожник Тoyota Cruiser. В автомобиле в этот момент находились четыре человека, в том числе малолетний ребёнок. К месту ЧП была направлена следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя СУ СК России по Магаданской области, с участием следователей-криминалистов, а также сотрудников МЧС региона, органов внутренних дел, рассказали в ведомстве.

В результате поисковых мероприятий сотрудники МЧС достали тела погибших из затонувшего автомобиля – двоих мужчин, женщины и ребёнка 5-6-летнего возраста.

В момент происшествия во внедорожнике находился ещё один ребёнок – семилетний мальчик. Пассажирам удалось вытолкнуть его из тонущего автомобиля, благодаря чему ребёнку удалось спастись. Сейчас он находится в больнице, жизнь мальчика вне опасности.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего, рассматривается версия о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить, должным ли образом было организовано предупреждение населения о недопустимости переправы через реку Яну.

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