Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:03 0

4 человека погибли в Магаданской области в авто, ушедшем под воду

4 человека погибли в Магаданской области в авто, ушедшем под воду
Фото: deita.ru

Четыре человека (в том числе маленький ребёнок) погибли в Магаданской области в автомобиле, ушедшем под воду на реке Яна. Об этом ИА «Дейта» сообщили в СК Следственного управления по региону. По факту гибели людей проводится проверка.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 апреля. Из дежурной части полиции поступило сообщение, что в районе переправы через реку Яна в Ольском районе Магаданской области утонул внедорожник Тoyota Cruiser. В автомобиле в этот момент находились четыре человека, в том числе малолетний ребёнок. К месту ЧП была направлена следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя СУ СК России по Магаданской области, с участием следователей-криминалистов, а также сотрудников МЧС региона, органов внутренних дел, рассказали в ведомстве.

В результате поисковых мероприятий сотрудники МЧС достали тела погибших из затонувшего автомобиля – двоих мужчин, женщины и ребёнка 5-6-летнего возраста.

В момент происшествия во внедорожнике находился ещё один ребёнок – семилетний мальчик. Пассажирам удалось вытолкнуть его из тонущего автомобиля, благодаря чему ребёнку удалось спастись. Сейчас он находится в больнице, жизнь мальчика вне опасности.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего, рассматривается версия о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить, должным ли образом было организовано предупреждение населения о недопустимости переправы через реку Яну.

Просмотров всего: 217

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Благовещенцу нужна помощь на продолжение лечения опухоли головного мозга
В России и мире

Авиадебоширам запретят летать по два года
Происшествия 3

Под Благовещенском иномарка врезалась в столб
Происшествия 9

Жительница Комсомольска-на-Амуре сломала нос женщине-врачу