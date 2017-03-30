В первенстве Благовещенска по хоккею победила сельская команда

Фото: amurobl.ru

В Благовещенске завершилось первенство областного центра по хоккею, в котором приняли участие 18 команд. Все участники были разбиты на три группы в которых победителями стали команды: в группе А – «Динамо», в группе В – «Спартак» из Благовещенска, а в группе С лучшей оказалась команда «Натиск» из села Березовка.

Первенство стартовало в декабре 2016 года и было разделено на два круга. Последние три матча прошли 2 апреля на крытом катке спортивного комплекса «Спартак». В последней игре принимал участие губернатор Амурской области Александр Козлов, игравший за команду «Темп». «Темп» в этой встрече одолел соперников со счетом 11:2. Но по общим итогам эта команда заняла в своей группе второе место.

По завершении турнира губернатор наградил победителей, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#спорт

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