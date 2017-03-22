Прямую линию Путина перенесли с апреля на лето

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Прямая линия президента Владимира Путина, скорее всего, пройдет в июне. Эксперты считают, что перенос связан не только с недавними акциями протеста, на фоне которых «невыгодно проводить прямую линию», но и с тем, что к общению президента с народом в администрации президента хотят «сформулировать повестку» президентской кампании, сообщает «Коммерсант».

По источникам издания, прямая линия президента, скорее всего, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

О том, что прямая линия в этом году будет перенесена, 20 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин проведет прямую линию позже апреля, но «раньше августа». «Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему»,– объяснил он.

Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Год от года его выступления становились все длиннее. 15 декабря 2011 года (через пять дней после многотысячной акции против фальсификаций на выборах) премьер и кандидат в президенты Путин общался с народом чуть больше четырех с половиной часов. Не проводилась прямая линия только в 2012 году — тогда она была перенесена на весну 2013 года. В 2013-2016 годах прямая линия проходила в апреле. Первая прямая линия в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72 % телеаудитории. Рейтинги программы снизились во время работы Владимира Путина премьер-министром, а новый рост популярности телеформата произошел в 2014 году после присоединения Крыма.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков связал перенос прямой линии с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет». «Тема коррупции очень взрывоопасная. Это бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина», – считает эксперт. «Коррупционный скандал – это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750-800 сообщений о коррупционных скандалах», – говорит Гудков.

Политолог Константин Калачев считает, что проведение прямой линии в июне «может стать отправной точкой для начала президентской кампании». «Дело не только в том, что сейчас невыгодно проводить прямую линию из-за акций протеста. Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию», – сказал эксперт. По его словам, «на прямой линии должны объяснить, почему россияне должны голосовать за Владимира Путина, показать образ привлекательного будущего».

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#российская власть #СМИ

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