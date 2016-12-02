Подкинутых в Сковородино медвежат отвезли в Хабаровский край (фото, видео)

Двоих медвежат, которых подкинули на одну из производственных баз Сковородина, отвезли в хабаровский Центр реабилитации диких животных «Утес». Поездка состоялась в субботу, 1 апреля.

Организацией поездки занималась семья из Благовещенска.

«Поездка прошла очень быстро. У нас водитель был прекрасный.900 километров туда. Старались довезти быстро, без остановок. Единственная наша оплошность – надо было сделать из фанеры коробку, а мы повезли медвежат в обычной. Они за время передержки подросли и когда раскапризничались, чуть ли не разодрали коробку, в салон вылезли. В пути их кормили молочной смесью. Чувствовали себя, как будто везем капризных годовалых близнецов», – говорит одна из сопровождающих Светлана.

Сначала благовещенцы добрались до Хабаровска, оттуда до центра реабилитации ехали еще около 150 километров.

«Нас встретила женщина-ветеринар. Сотрудники центра взяли медвежат, мы подписали бумаги. Нам пообещали, что с ними все будет в порядке, они вырастут. Затем медвежат выпустят в дикую природу», – отметила Светлана.

Как рассказали благовещенцы, в центре содержатся разные животные. Есть и тигр, которому сделали операцию на морде.

На поездку собирали деньги. На это откликнулись и несколько читателей Амур.инфо. Сейчас сбор средств закрыт.

Как сообщало Амур.инфо, медвежат на производственную базу в Сковородино подкинули в феврале. 3 апреля в информагентство обратилась благовещенка Екатерина, родственница жителя Сковородина, которому принадлежит эта база. «Там очень много боксов, различных помещений, он их сдает в аренду. Когда, придя туда однажды, он увидел в одном из боксов двух маленьких медвежат, завернутых непонятно во что, он сообщил своей жене, и они их забрали домой. Откармливали полтора месяца примерно», – поделилась новыми подробностями Екатерина. После этого животных договорились отвезти в хабаровский Центр.

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#животные #жизнь

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