Студентки АмГУ и начальник отдела организации мер соцподдержки минсоцзащиты: гости «Эха Москвы в Благовещенске»

Утром 4 апреля в студию «Эха Москвы в Благовещенске» придут студентки Амурского государственного университета Наталья Шевко и Евгения Литвинова. Ведущие Татьяна Удалова и Олег Никитин поговорят с ними об участии во втором (региональном) этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор–2017» (город Хабаровск).

Днем в студии – Наталья Белякова, начальник отдела организации мер социальной поддержки министерства социальной защиты населения Амурской области. Тема – «Компенсация жилищно-коммунальных услуг». Ведущие – Михаил Митрофанов, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира, позвонив по номеру (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001.

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