Жительница Комсомольска-на-Амуре сломала нос женщине-врачу

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В Комсомольске-на-Амуре женщина устроила скандал на станции скорой помощи. Перейдя от ругательств к активным действиям, она набросилась на врача и сломала ей нос, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на СУ СК Хабаровского края.

По данным ведомства, агрессивно настроенная посетительница подошла к 55-летней женщине и нанесла ей удар кулаком по лицу, причинив травму в виде закрытого перелома костей носа. Работники скорой помощи немедленно вызвали наряд полиции. Распоясавшаяся особа была доставлена в отделение.

В отношении любительницы распускать руки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Как выяснилось, задержанная состоит на учёте в психиатрической больнице. Ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на различные недуги. Приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.

Как сообщало Амур.инфо, в конце февраля 26-летняя врач-офтальмолог благовещенской поликлиники № 4 обратилась в полицию после того, как один из пожилых пациентов применил к ней физическую силу.

Ранее сообщалось об инциденте в Белогорске, где местный житель в течение получаса удерживал у себя в квартире фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов.

В феврале 2017 года Мосгордума предложила установить уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, за нападение на медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи. Соответствующий проект закона был размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты России, писали «Ведомости».

Как отмечается в проекте закона, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении медработника при выполнении им профессиональных обязанностей должно наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей должно наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, считают авторы документа.

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