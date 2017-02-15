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Жительница Комсомольска-на-Амуре сломала нос женщине-врачу

Жительница Комсомольска-на-Амуре сломала нос женщине-врачу
Фото: tvc.ru

В Комсомольске-на-Амуре женщина устроила скандал на станции скорой помощи. Перейдя от ругательств к активным действиям, она набросилась на врача и сломала ей нос, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на СУ СК Хабаровского края.

По данным ведомства, агрессивно настроенная посетительница подошла к 55-летней женщине и нанесла ей удар кулаком по лицу, причинив травму в виде закрытого перелома костей носа. Работники скорой помощи немедленно вызвали наряд полиции. Распоясавшаяся особа была доставлена в отделение.

В отношении любительницы распускать руки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Как выяснилось, задержанная состоит на учёте в психиатрической больнице. Ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на различные недуги. Приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.

Как сообщало Амур.инфо, в конце февраля 26-летняя врач-офтальмолог благовещенской поликлиники № 4 обратилась в полицию после того, как один из пожилых пациентов применил к ней физическую силу.

Ранее сообщалось об инциденте в Белогорске, где местный житель в течение получаса удерживал у себя в квартире фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов.

В феврале 2017 года Мосгордума предложила установить уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, за нападение на медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи. Соответствующий проект закона был размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты России, писали «Ведомости».

Как отмечается в проекте закона, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении медработника при выполнении им профессиональных обязанностей должно наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей должно наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, считают авторы документа.

Просмотров всего: 1633

#Дальний Восток #здоровье #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • JuliKuz

    JuliKuz
    2 часа назад

    Оборзели совсем, руки распускают на врачей.. кто же вас, ущербных, потом лечить хотел бы!!!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    JuliKuzОборзели совсем, руки распускают на врачей.. кто же вас, ущербных, потом лечить хотел бы!!!


    Новость-то прочитали или лишь бы ляпнуть?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А что в новости написано? Что нос врачу не ломали, руками не махали? В турму таких животных - там будет возможность намахаться руками вдоволь.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    ayА что в новости написано? Что нос врачу не ломали, руками не махали? В турму таких животных - там будет возможность намахаться руками вдоволь.


    Да нет. Написано, что женщина психически не здорова. Так что не надо истерик.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    ay

    А что в новости написано? Что нос врачу не ломали, руками не махали? В турму таких животных - там будет возможность намахаться руками вдоволь.



    Да нет. Написано, что женщина психически не здорова. Так что не надо истерик.



    Без истерик. Написано, что состоит на учёте, а это не тождественно болезни. Если отойти от формальностей, то теперь всем, кто имеет справку можно безнаказанно нападать на людей? Конечно, в тюрьму за такое разнудство не посадят, но хотелось бы, чтобы даме прописали седативных в попу по самые помидоры.

  • andeks2017

    andeks2017
    1 час назад

    Есть такое понятие, как провоцирующее поведение. Грош цена медработнику. которого бьют пациенты. Для того доктора и учат общению с пациентами, чтобы не провоцировать агрессию.А то приедет фифа, нос сморщит - ей плохо пахнет мочой , грязно в доме, грязный пациент, еще и воспитывать начнет больного, вот и получает по лицу. Настоящие доктора глазом не моргнут, если новорожденного ребенка в родах на дому завернуть не во что - снимет халат, завернет и слова не скажет нерадивой роженице.Она не за этим приехала на вызов.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    andeks2017

    Есть такое понятие, как провоцирующее поведение. Грош цена медработнику. которого бьют пациенты. Для того доктора и учат общению с пациентами, чтобы не провоцировать агрессию.А то приедет фифа, нос сморщит - ей плохо пахнет мочой , грязно в доме, грязный пациент, еще и воспитывать начнет больного, вот и получает по лицу. Настоящие доктора глазом не моргнут, если новорожденного ребенка в родах на дому завернуть не во что - снимет халат, завернет и слова не скажет нерадивой роженице.Она не за этим приехала на вызов.



    на следующий вызов едет в запасном халате..там таже ситуация, не беда - завернем и в запасной...

    а вот на третий вызов, нет халата..:( кончились чистые

    ах, ты без халата - нна по носу..!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    ЛиСа
    MbIcли вcлyx

    ay

    А что в новости написано? Что нос врачу не ломали, руками не махали? В турму таких животных - там будет возможность намахаться руками вдоволь.



    Да нет. Написано, что женщина психически не здорова. Так что не надо истерик.



    Без истерик. Написано, что состоит на учёте, а это не тождественно болезни. Если отойти от формальностей, то теперь всем, кто имеет справку можно безнаказанно нападать на людей? Конечно, в тюрьму за такое разнудство не посадят, но хотелось бы, чтобы даме прописали седативных в попу по самые помидоры.


    Так о том и речь. Весеннее обострение. Надо лучше лечить. И носы ломаться не будут.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    55 минут назад

    andeks2017

    Есть такое понятие, как провоцирующее поведение. Грош цена медработнику. которого бьют пациенты. Для того доктора и учат общению с пациентами, чтобы не провоцировать агрессию.А то приедет фифа, нос сморщит - ей плохо пахнет мочой , грязно в доме, грязный пациент, еще и воспитывать начнет больного, вот и получает по лицу. Настоящие доктора глазом не моргнут, если новорожденного ребенка в родах на дому завернуть не во что - снимет халат, завернет и слова не скажет нерадивой роженице.Она не за этим приехала на вызов.



    Вы, вероятно, свидетель? Однозначно утверждаете, что в конкретном случае пахло мочой и был сморщен нос?

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