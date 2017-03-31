Ветер, ветер на всем белом свете: прогноз погоды в Амурской области на 4 апреля

Фото: cryptozoo.ru

Во вторник, 4 апреля, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. Подует юго-западный ветер с переходом на северный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами – до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью будет держаться в пределах -1...+4, местами по северу – около -10 градусов. Днем по югу уличные термометры покажут +15...+20, по северу – +10...+15 градусов выше нуля.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, в конце дня возможен слабый дождь. Скорость юго-западного ветра с переходом на северный составит 7-12 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +3...+5, днем – до +18...+20 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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