За неделю в Приамурье клещи укусили двоих детей

Фото: deti.mail.ru

На прошлой неделе в Амурской области зарегистрировано два случая, когда клещи укусили детей. Экстренная серопрофилактика проведена одному ребенку. По данным оперативного мониторинга количество клещей составляет 20 особей на один километр пути.

Пресс-служба областного управления Роспотребнадзора призывает к соблюдению мер профилактики клещевых инфекций и обращает внимание, что самым надежным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. А также напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости обеспечения безопасных условий труда для работников в сезон активности клещей, а именно: качественную расчистку и благоустройство территорий мест пребывания профессиональных групп риска, проведение противоклещевых обработок, обеспечение работников спецодеждой – «энцефалитными костюмами» и иммунизации против клещевого вирусного энцефалита.

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#дети #здоровье

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