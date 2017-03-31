В трех районах Приамурья установлен особый противопожарный режим

Фото: gismeteo.ru

По состоянию на 3 апреля в трех районах Амурской области – Зейском, Свободненском, Магдагачинском, а также в ЗАТО Циолковский установлен особый противопожарный режим. Об этом распорядились власти на местах.

Особый противопожарный режим предполагает:

– введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

– организацию патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами РФ;

– подготовку для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

– проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожароопасный сезон открыт в шести районах – Благовещенском, Бурейском, Тамбовском, Зейском, Магдагачинском и Сковородинском.

За минувшие сутки пожарные на ликвидацию палов выезжали 17 раз. Огонь тушили в Благовещенском, Свободненском, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах. Все палы удалось ликвидировать. В тушении принимали участие в общей сложности 90 человек личного состава и 26 единиц техники.

За сутки на территории области были зарегистрированы 84 термические точки: Белогорский район – 3, Благовещенский – 2, Завитинский – 2, Зейский – 8, Магдагачинский – 16, Мазановский – 3, Свободненский – 8, Серышевский – 4, Сковородинский – 12, Тындинский – 10, Шимановский – 16. Для проверки этих термоточек привлекали 231 человека и 56 единиц техники.

ГУ МЧС России по Амурской области напоминает: весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах, загоранию лесных массивов. Нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.

Просмотров всего: 332

#пожары #МЧС

распечатать