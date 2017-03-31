Взрыв на складе нефтяной компании в КНР унёс жизни 5 человек
Пять человек погибли, ещё трое пострадали в результате взрыва на складском помещении одной из китайских нефтяных компаний. Трагедия произошла в городе Аньцин провинции Аньхой, передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
По данным местных властей, взрыв прогремел вечером в воскресенье, 2 апреля, на складе компании Ваньхуа. После взрыва на складе начался сильный пожар. Сотрудникам пожарной службы понадобилось три часа, чтобы погасить пламя.
Тела погибших были обнаружены утром в понедельник. В настоящий момент двое пострадавших проходят лечение в больнице, третий был выписан. Проведённый на месте взрыва мониторинг не выявил ущерба для экологии района, заявили чиновники.
Причина ЧП выясняется.
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