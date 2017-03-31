Усиление ветра до 18-23 метров в секунду ожидается в Приамурье в конце недели

Фото: kievvlast.com.ua

После 7 апреля в Амурскую область придет очередной циклон, который принесет осадки. Затем местами по области и в Благовещенске ожидается значительное усиление ветра – до 18-23 метров в секунду, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

3апреля в Приамурье установлен желтый уровень опасности. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, это связано с усилением в регионе ветра. Всего существует пять уровней опасности: белый (данные отсутствуют), зеленый (оповещениея о погоде не требуется), желтый (погода потенциально опасна), оранжевый (погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба) и красный (погода очень опасна, имеется вероятность крупных разрушений и катастроф).

4 апреля местами по Амурской области ожидается юго-западный с переходом на северный ветер с порывами до 11-16 метров в секунду. В Благовещенске порывы будут достигать 7-12 метров в секунду.

Как сообщалось, с 1 апреля на территории Благовещенска установлен режим повышенной готовности. Данная мера принята в связи с повышением температуры воздуха и усилением ветра. Это значит, что есть вероятность ухудшения пожарной обстановки в лесных массивах на территории городского округа.

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