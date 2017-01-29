Подавляющее большинство участников опроса на Амур.инфо не смогли получить электронный полис ОСАГО

Фото : riamo.ru

На сайте Амур.инфо прошло голосование – редакция узнала, удалось ли читателям Амур.инфо получить электронный полис ОСАГО. Почти 80 % проголосовавших заявили, что нет: не смогли либо не пытались. И только 17 % сообщили, что им это удалось, правда, большинство сделало это с трудом.

С первой попытки получили электронный полис ОСАГО 60 амурчан из 792 проголосовавших – или 7,6 %. «Да, но пришлось помучиться» – за это проголосовали 78 читателей, или 9,8 %. У остальных возникли проблемы. «Сколько ни пытался, не получилось» – отметила почти половина голосовавших, это 383 пользователя. «Нет, не пытался, потому что бесполезно» – так считают 243 человека, или 30,7 %.

28 человек отметили как ответ «Другой вариант». В основном их ответы сводились к трем формулировкам: «Мне не надо – у меня нет машины», «Пока не пробовал – полис действует» и «А я езжу без полиса!». Один читатель вообще написал лозунг: «Отменить ОСАГО!». Некоторые делились личным жизненным опытом: «На сайте ВСК не получалось, а на сайте Росгостраха – с первой попытки»; «Да, но прежде пришлось поругаться со страховой компанией, чтобы снять зависания сайта»; «Получила электронный полис, но с помощью посредника за отдельную плату – самостоятельно не получалось».

У последнего из участников голосования вырвался практически крик боли: «Сделал уже около 10 попыток в разных компаниях!».

31 марта на Амур.инфо началось новое голосование «Как вы считаете, какое из популярных мест отдыха в Благовещенске нужно благоустроить в первую очередь?»

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#СМИ

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