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Сегодня, 11:52 12

Подавляющее большинство участников опроса на Амур.инфо не смогли получить электронный полис ОСАГО

Подавляющее большинство участников опроса на Амур.инфо не смогли получить электронный полис ОСАГО
Фото : riamo.ru

На сайте Амур.инфо прошло голосование – редакция узнала, удалось ли читателям Амур.инфо получить электронный полис ОСАГО. Почти 80 % проголосовавших заявили, что нет: не смогли либо не пытались. И только 17 % сообщили, что им это удалось, правда, большинство сделало это с трудом.

С первой попытки получили электронный полис ОСАГО 60 амурчан из 792 проголосовавших – или 7,6 %. «Да, но пришлось помучиться» – за это проголосовали 78 читателей, или 9,8 %. У остальных возникли проблемы. «Сколько ни пытался, не получилось» – отметила почти половина голосовавших, это 383 пользователя. «Нет, не пытался, потому что бесполезно» – так считают 243 человека, или 30,7 %.

28 человек отметили как ответ «Другой вариант». В основном их ответы сводились к трем формулировкам: «Мне не надо – у меня нет машины», «Пока не пробовал – полис действует» и «А я езжу без полиса!». Один читатель вообще написал лозунг: «Отменить ОСАГО!». Некоторые делились личным жизненным опытом: «На сайте ВСК не получалось, а на сайте Росгостраха – с первой попытки»; «Да, но прежде пришлось поругаться со страховой компанией, чтобы снять зависания сайта»; «Получила электронный полис, но с помощью посредника за отдельную плату – самостоятельно не получалось».

У последнего из участников голосования вырвался практически крик боли: «Сделал уже около 10 попыток в разных компаниях!».

31 марта на Амур.инфо началось новое голосование «Как вы считаете, какое из популярных мест отдыха в Благовещенске нужно благоустроить в первую очередь?»

Просмотров всего: 1094

#СМИ

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Рыыыж

    Рыыыж
    4 часа назад

    Щас сяду, буду мучить сайт росгосстраха

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    4 часа назад

    Многие вообще без них, на что надеются не понятно.

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    В ингосстрахе спокойно(ну почти) сделал. Даже для такси

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Мне повезло. За 5-10 минут пролонгировал полис РЕСО, съэкономив на ещё действующей диагностической карте. В прошлом году не удалось, как ни бился.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Ригестрировал без проблем через интернет. Ни очередей, ни комиссий. Очень удобно

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    СаняChРигестрировал без проблем через интернет. Ни очередей, ни комиссий. Очень удобно


    Кого ты "ригестрировал"?

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    2 часа назад

    Я сделала страховку за 20 минут, при этом мне в два раза дешевле обошлась, если бы я делала через офисы.

  • Еня

    Еня
    1 час назад

    Мы уже неделю делаем! До сих пор не получилось! Перенаправляют в другую страховую!

  • Ксю +100500

    Ксю +100500
    1 час назад

    Я сделала на сайте страховой компании Гелиос все быстро) кому надо помогу))

  • remez

    remez
    1 час назад

    Пробовал ВСК, Гелиос, Росгосстрах. Проще оказалосьв Росгосстрахе-в течение 30 мин рассмотрели сканы документов. Мои средства за ОСАГО на 12 месяцев ушли к ним. (цены везде одинаковые)

  • володька

    володька
    51 минута назад

    пробовал на Росгосстрахе. два раза скидывал потом перенаправил к замещающему страховщику - ВСК. у них получилось с первого раза. все скидки и коэффициенты (бонус-малус) сохранились.

  • kabanishka

    kabanishka
    39 минут назад

    Второй раз оформила электронный полис через Росгосстрах - в прошлом году были сбои в системе, пришлось подождать пару дней, пока получится... в этом году вообще без проблем - пять минут потратила..

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