Продюсеры «Евровидения» включили Самойлову во второй полуфинал, невзирая на запрет СБУ

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Юлия Самойлова, которая должна представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, заявлена во втором полуфинале. Продюсеры конкурса внесли её в список, несмотря на запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Россиянке Самойловой присвоен 3-й номер во втором полуфинале «Евровидения-2017».

«Очерёдность выступления в полуфиналах “Евровидения-2017” опубликована вещателем принимающей стороны “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”. Порядок определён продюсерами, которые использовали формат, установленный в 2013 году, в целях создания более впечатляющего представления и гарантии, что каждая песня будет выдающейся. Решение одобрено исполнительным директором песенного конкурса Йоном Олой Сандом», – сообщается на официальном сайте «Евровидения».

В оргкомитете международного конкурса отметили, что Европейский вещательный союз (EBU) постарается гарантировать, чтобы Россия всё-таки смогла принять участие в конкурсе. При этом Киев объявил свои условия: России разрешат участвовать, если страна представит другого исполнителя.

Украинские власти сочли «беспрецедентным» требование EBU «сделать уступку» России и допустить Самойлову к конкурсу. По их мнению, без России на конкурсе все «будут довольны».

Первый полуфинал «Евровидения-2017» запланирован на 9 мая. В нём примут участие: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдова, Исландия, Чешская Республика, Кипр, Армения, Словения и Латвия.

Участница от России Юлия Самойлова должна выступить во втором полуфинале 11 мая третьей по счёту после Сербии и Австрии (россиянка должна исполнить песню Flame Is Burning). Вслед за ними свои выступления покажут артисты из Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

Финал конкурса состоится 13 мая.

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