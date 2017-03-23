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Учёные NASA: под поверхностью Марса существует жизнь

Учёные NASA: под поверхностью Марса существует жизнь
Фото: kartinkinaden.ru

Под поверхностью Марса может существовать инопланетная жизнь. Такое смелое предположение озвучили специалисты Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), передаёт «Федеральное агентство новостей».

Правда, речь идёт вовсе не о разумных существах, а о примитивных организмах. По мнению американских учёных, в те давние времена, когда на Красной планете пересохли все водоемы, микроорганизмы могли спрятаться в нижних слоях марсианского грунта. Кроме того, сотрудники NASA не исключают, что под поверхностью планеты по-прежнему может сохраняться вода.

Ранее эксперты Исследовательского центра Лэнгли предложили оснастить марсоходы летающими дронами, которые позволят существенно расширить возможности исследователей.

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#космос #наука

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