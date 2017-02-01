Пенсионный фонд выпустил приложение для смартфона

Пенсионный фонд России запустил мобильное приложение для смартфона, которое позволяет получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы.

Загрузка «Личного кабинета» на смартфон производится из «Play Маркет» и занимает несколько секунд. При необходимости специалисты фонда помогут в установке гражданам, обратившимся лично в клиентскую службу, или окажут техподдержку по телефону 8(4162) 202-390.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырёхзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах «Почты России», «Ростелекома» или клиентских службах Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.

Ряд услуг приложения доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации, программа найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого, через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

В 2016 году электронными сервисами фонда воспользовались более 8 000 амурчан, и их численность стабильно растет. Например, 3 482 гражданина записались на прием к специалистам ПФР из дома, еще 50 предварительно заказали необходимые документы, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

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