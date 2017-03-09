В благовещенском киоске заметили мышь на продуктах питания (видео)
В одном из киосков Благовещенска очевидцы заметили мышь, которая сидела прямо на продающихся продуктах питания. Инцидент удалось снять на видео.
На кадрах видно, как грызун сидит на пиццах и пирожках, поедая их.
Происходящее несколько человек комментируют за кадром. «Не покупайте здесь ничего больше», – заключает девушка.
Заявляли ли куда-либо очевидцы о нарушении, неизвестно.
Согласно требованиям СанПиН и федерального законодательства, в таких киосках нужно регулярно проводить дератизацию, то есть бороться с крысами и мышами. Это должно происходить ежеквартально, рекомендуемая кратность – ежемесячно – в сферах торговли и пищевого производства.
Следить за тем, чтобы подобных нарушений не было, обязан Роспотребнадзор.
Просмотров всего: 3486