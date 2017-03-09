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В благовещенском киоске заметили мышь на продуктах питания (видео)

В благовещенском киоске заметили мышь на продуктах питания (видео)

В одном из киосков Благовещенска очевидцы заметили мышь, которая сидела прямо на продающихся продуктах питания. Инцидент удалось снять на видео.

На кадрах видно, как грызун сидит на пиццах и пирожках, поедая их.

Происходящее несколько человек комментируют за кадром. «Не покупайте здесь ничего больше», – заключает девушка.

Заявляли ли куда-либо очевидцы о нарушении, неизвестно.

Согласно требованиям СанПиН и федерального законодательства, в таких киосках нужно регулярно проводить дератизацию, то есть бороться с крысами и мышами. Это должно происходить ежеквартально, рекомендуемая кратность – ежемесячно – в сферах торговли и пищевого производства.

Следить за тем, чтобы подобных нарушений не было, обязан Роспотребнадзор.

Просмотров всего: 3486

#животные #торговля

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Incity

    Incity
    6 часов назад

    А ведь Хлеб-Соль один из популярных киосков. Там такие очереди особенно по вечерам

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    6 часов назад

    Вы серьезно?

    Этому видео уже не меньше, чем пол года... Гулял по ВА

  • Gelo

    Gelo
    5 часов назад

    То,что мышь ест эти продукты - говорит об их натуральном качестве...:)

  • Ule4ka28RUS

    Ule4ka28RUS
    5 часов назад

    Видео снято давно, а не в минувшие выходные!

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Не знаю кто еще покупает в таких киосках какие либо продукты.. в больших магазинах безопасней и контроль выше..

  • Dodi

    Dodi
    5 часов назад

    Может подарить им кошку-мышеловку?

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Dodi

    Может подарить им кошку-мышеловку?



    Чтобы кошка колбасу ела.

  • Татьяна 87 регион

    Татьяна 87 регион
    5 часов назад

    УЖАС !!! ВПРОЧЕМ, ГДЕ ЕСТЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕБЛОКИ, ВСЕГДА ЕСТЬ И ГРЫЗУНЫ ....

  • Одногруппник

    Одногруппник
    5 часов назад

    АИ слышало звон, да не знает где он. Новости пишите, а ни сплетни собирайте, этому видео 100 лет!!!

  • Dodi

    Dodi
    5 часов назад

    Tуман
    Dodi

    Может подарить им кошку-мышеловку?



    Чтобы кошка колбасу ела.


    Нормальная кошка колбасу не ест

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    5 часов назад

    Так а где расположен этот киоск?

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    У меня дома крыса живёт, я с ней из одной тарелки ем.

  • Incity

    Incity
    5 часов назад

    Это хлеб-соль на октябрьской.Девушка на флампе вчера отзыв написала с этим фото

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    5 часов назад

    куда бы дется.. непокупайте больше здесь ничего....

    можно подумать мышей НЕТ там, где вы их НЕВИДИТЕ на продуктах)

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Да мышеловку на все правительство ставить надо.

    Впрочем они и так в мышеловке. Дело только во времени.

  • Джино

    Джино
    5 часов назад

    Амур.инфо снова облажалось .

  • Touareg

    Touareg
    4 часа назад



    в больших магазинах безопасней и контроль выше..



    ага, утешай себя этим. :)

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Touareg


    в больших магазинах безопасней и контроль выше..



    ага, утешай себя этим. :)


    Действительно... В Авоське на Кантемирова тараканы гуляют,как по Бродвею...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Просто нужно всё мыть, руки перед едой с мылом и покупать продукты в фабричной целой упаковке. Ваш Кэп.

  • Микляй

    Микляй
    3 часа назад

    Dodi

    Tуман

    Dodi

    Может подарить им кошку-мышеловку?


    Чтобы кошка колбасу ела.


    Нормальная кошка колбасу не ест



    Нормальную колбасу кошка ест

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Ну что сказать... зажрались ваши кошки.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    3 часа назад

    Амур инфо врядои подняли точки с мест, что бы приехать в павильон и сравнить цены, убедившись в свежести снятого видео...лучше поверить проверенным источникам:)

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    22 минуты назад

    Бедная мышка! Уж и поесть нельзя, кругом одни журналисты))

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