Участник «Маски-шоу» Сергей Олех скончался в Одессе

Фото: odessa.vasha-svadba.ua

Участник популярных проектов «Маски-шоу», «Джентльмен-шоу», «Голые и смешные», украинский актёр Сергей Олех, скончался в Одессе, сообщает телеканал «360». Артиста не стало в воскресенье, 2 апреля.

«Он ушёл… полчаса назад… мой друг, национальное достояние Одессы и Украины… сорри, я не могу… я потом напишу… Спи спокойно, брат, люблю тебя», – написала в соцсети Facebook подруга покойного Ирина Медушевская.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов также подтвердил смерть Олеха. «Из жизни ушел наш замечательный земляк – актёр, юморист, телеведущий Сергей Олех. Не стало любимого артиста, прекрасного человека, верного друга и любимца нескольких поколений одесситов», – отметил Труханов.

«Он до последнего улыбался и до последнего держался. Болел, но участвовал в съёмках, болел, но смеялся и смешил других. Спи спокойно, друг. Нам тебя будет очень не хватать», – прокомментировал уход артиста бывший директор продюсерского центра «Эксперт Медиа» Роман Процик.

По данным украинских СМИ, Олех скончался от онкологического заболевания, с которым боролся в течение года.

Выпускник Одесского инженерно-строительного института, Сергей Олех был одним из ведущих актёров студенческой команды КВН. В 1992 году вышла драма с его участием «Лавка Рубинчик и…», снимался в сериале «Анка с Молдаванки».

Просмотров всего: 1659

#здоровье #память #ТВ #Украина #юмор

распечатать