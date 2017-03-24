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Сегодня, 10:19 0

В Приморье ставки на ипотеку могут сделать самыми низкими по стране

В Приморье ставки на ипотеку могут сделать самыми низкими по стране
Фото: for-builders.ru

В Приморском крае до конца 2017 года может быть снижена ставка по займам до 8 % годовых, что для ипотечного кредитования в РФ является минимальным показателем. Это планирует осуществить Корпорация развития жилищного строительства, являющаяся региональным оператором Агентства ипотечного жилищного кредитования, передаёт ИА Regnum.

По информации регионального оператора, сегодня по ставке от 10,5 % годовых можно взять ипотеку по следующим программам: «Приобретение готового жилья», «Перекредитование», «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» и «Ипотека с государственной поддержкой». Ставки от 10 % годовых – программа «Приобретение жилья на этапе строительства».

В настоящее время самой популярной программой среди жителей Приморья является «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры»: она не требует первоначального взноса и актуальна среди родителей, которые берут жилплощадь своим детям.

«Под залог двухкомнатной квартиры вполне реально приобрести однокомнатную квартиру на этапе строительства», – уточнили в Корпорации.

Ставка привязана к уровню инфляции и меняется ежеквартально, поэтому в случае снижения уровня инфляции заёмщики смогут погасить заём раньше запланированного срока, поясняют специалисты. Размер переменной ставки на второй квартал текущего года установлен Агентством ипотечного жилищного кредитования в размере 10,88 %, но к концу года аналитики прогнозируют снижение до 8 %.

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#Дальний Восток #жизнь #экономика

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