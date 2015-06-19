Благовещенские квест-комнаты горожане любят за реальные эмоции

Стать героем запутанной истории, агентом на задании или узником злодея можно благодаря популярному развлечению. В Благовещенске квест-комнат уже немало. В атмосферу приключений участники квестов с головой погружаются с помощью декораций, звуковых эффектотов. Все происходит как будто в реальности.

«За компьютером не получаешь такие ощущения, как тут. Там не так всё реалистично. Тут можно ощутить страх, радость, веселье», – считает участник Максим.

«Квест – это своего рода определенные приключения для команды от двух до четырех человек. То есть, команда проходит сюжет в комнате, которая задекорирована под тот или иной сценарий. Нужно отгадывать различные загадки, сейфы, замки и так далее. Можно разгрузиться психологически, получить заряд положительных эмоций, провести День рождения, корпоратив. Это очень модно, интересно», – рассказала руководитель квест-комнаты Ирина Бояринцева.

В Благовещенске квест-комнаты появились сравнительно недавно, несколько лет назад. И уже снискали популярность не только среди детей, но и среди взрослых. Игра требует от участников наблюдательности, логики и сообразительности. На прохождение квеста – один час. Тематика – разная. Не нравится фантастика, можно примерить образ спецагента. Или попасть в секретный бункер, оттуда можно выбраться, только решив цепочку логических заданий.

«Хотели сделать его под хорор, чтобы было страшно. Потом переработали, потому что больше детей ходят, чтобы было доступно всем, решили сделать его со спецэффектами. Внутри хорошая аэрографика, красивая. Добавочные спецэффекты, где они иногда пугают кого-то, кому-то кажутся просто красивыми. И в целом получаются эффектными. Еще большой акцент мы сделали на музыкальное сопровождение», – пояснил организатор квестов в Благовещенске Тимофей Лопатин.

«Выключили свет. Звук. Всё это настолько дает много сильных эмоций, ощущений. Даже ручки трясутся. В конце было страшно. Особенно, когда появился голос. Такое движение. Бежим. Да, было всё супер. Нам очень понравилось», – рассказала участница квеста Виктория.

Существуют более мрачные, даже кровавые квесты. На них – вход только для совершеннолетних. Изначально такие приключения были виртуальными в виде компьютерных игр. Известность приобрели в начале нулевых благодаря японским, позже китайским разработчикам. Позже квест-комнаты проникли в Европу. А компьютерную игру перенесли в реальность, очутиться в которой и пощекотать нервы теперь не прочь многие благовещенцы.

Просмотров всего: 1258

#отдых

распечатать