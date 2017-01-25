Митрополит Иларион: Ленина следовало вынести из мавзолея ещё в 1991 году

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По вопросу о перезахоронении тела вождя мирового пролетариата Владимира Ленина нужно дождаться «согласия в обществе». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передаёт РИА Новости.

«Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века», – подчеркнул священнослужитель.

По мнению митрополита, тело Ленина нужно было вынести из мавзолея ещё в 1991 году, когда с Красной площади убирали памятник Дзержинскому. «Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие», – отметил Иларион.

Представитель РПЦ также уточнил, что для Русской церкви вопрос о перезахоронении тела Ленина «как таковой не стоит». «Человек должен быть похоронен в земле, как хоронят всех людей. Мавзолей и мумифицированное тело – это тот реликт прошлого, от которого давно следовало бы отказаться», – сказал он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Ленина.

Как сообщало Амур.инфо, в середине марта 2017 года Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) в своём заявлении по случаю столетней годовщины революции 1917 года призвала убрать тело Ленина из мавзолея на Красной площади.

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