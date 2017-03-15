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Сегодня, 10:04 19

Вакансия механика оказалась самой высокооплачиваемой в Приамурье

Вакансия механика оказалась самой высокооплачиваемой в Приамурье
Фото: proufu.ru

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал вакансии в Амурской области, составив рейтинг самых выгодных предложений на сегодняшний день. Как оказалось, самую большую зарплату в Приамурье предлагают механику золотоизвлекательной фабрики – от 110 000 рублей.

Второе место рейтинга досталось вакансии «Эксперт по продажам недвижимости» – от 100 000 рублей. В этом случае работнику предлагают переехать из Амурской области в Сочи. На третьем месте оказалась вакансия директора по персоналу – от 100 000 рублей.

Также стоит отметить вакансию технолога вялочно-коптильного цеха – с переездом специалиста в Казахстан. Зарплата в переводе на рубли составит примерно от 60 000 рублей.

«На сегодняшний день одними из самых дорогих вакансий в области стали предложения с переездом в другие города и даже страны. Не удивительно, ведь дальневосточники очень мобильны. На сегодняшний день 39 % амурчан готовы рассматривать предложения о работе в других регионах», – говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter 31 марта 2017 года. При составлении рейтинга использовались только актуальные вакансии, не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

Просмотров всего: 1468

#работа #финансы

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    6 часов назад

    Обещать можно много, но в действительности бублик с дыркой.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    6 часов назад

    Элитное Сочи, Газпром, транснефть и прочие самые фэйковые вакансии. Такое впечатление что их специально закидывают, чтобы поднять показатель средних зарплат

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад



    «На сегодняшний день одними из самых дорогих вакансий в области стали предложения с переездом в другие города и даже страны. Не удивительно, ведь дальневосточники очень мобильны. На сегодняшний день 39 % амурчан готовы рассматривать предложения о работе в других регионах», – говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова.



    Что значит "мобильны"? Это по тому, что тут уже ничего не держит. Выжженное поле.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    6 часов назад

    «Эксперт по продажам недвижимости» – от 100 000 рублей.

    КРЯ бы за такие бабки даже свой бложик ленилась бы вести, да ещё от всяких неадекватных КРЯ выслушивать в свой адрес.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    КРЯ!!!

    «Эксперт по продажам недвижимости» – от 100 000 рублей.

    КРЯ бы за такие бабки даже свой бложик ленилась бы вести, да ещё от всяких неадекватных КРЯ выслушивать в свой адрес.



  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    Вакансии подкидные, выложите реальные места работы с реальными зарплатами, найдите хотя бы на так называемую среднюю з/п в 42 000 рублей. С таким же успехом и в Ю. Корею каждый год люди требуются на уборку клубники и прочей ерунды.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    6 часов назад

    Вы в том же Сочи посмотрите дома на побережье..На авито или еще каком нибудь фуфлыжном сайте. Там 2 этажные коттеджи за 1000000 годами стоят. Нашли где зарплаты смотреть)))) На хедхантере. Тут 80% вранье,70% несуществующих вакансий...Аналитики мля.

  • Rabota22

    Rabota22
    3 часа назад

    Noir 2 часа назад

    Вакансии подкидные, выложите реальные места работы с реальными зарплатами, найдите хотя бы на так называемую среднюю з/п в 42 000 рублей. С таким же успехом и в Ю. Корею каждый год люди требуются на уборку клубники и прочей ерунды.

    Что касается оплаты вакансии механика с зарплатой в 100 тыс. рублей, то могу сказать, что она реальная, просто как-бы забывают писать, что работа идет вахтовым методом (30/30), т.е. за месяц получается 50 тыс. рублей.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Это да, 100 тысяч надо делить на два месяца. Межвахтовый отдых никто не оплачивает. Могут ещё за питание высчитать и за спецодежду.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Tуман

    Это да, 100 тысяч надо делить на два месяца. Межвахтовый отдых никто не оплачивает. Могут ещё за питание высчитать и за спецодежду.



    Если еще липовые штрафы не выдумают.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я однажды позвонил в шарашку, где обещали зарплату до 100 тысяч. Задал вопрос - от скольки? Промямлили что-то невнятное, типа приходите на собеседование, там посмотрим на вашу рожу, но МРОТ будем платить 100%. Послал их в МРОТ короче.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Tуман

    Это да, 100 тысяч надо делить на два месяца. Межвахтовый отдых никто не оплачивает. Могут ещё за питание высчитать и за спецодежду.



    не только за спецодежду, но и за тепло от батарей и свежий воздух. А если еще и портил воздух, то домой привезешь пару тысяч рублей всего.

  • Rabota22

    Rabota22
    1 час назад

    oenesterov 13 минут назад

    Tуман

    Это да, 100 тысяч надо делить на два месяца. Межвахтовый отдых никто не оплачивает. Могут ещё за питание высчитать и за спецодежду.

    не только за спецодежду, но и за тепло от батарей и свежий воздух. А если еще и портил воздух, то домой привезешь пару тысяч рублей всего.

    Статья же не об этом. На сайтах вакансий есть и реальные, и ложные вакансии. Совет соискателям: уметь анализировать написанное. А что касается уже трудоустроенных, то при приеме на работу читайте внимательно договора и правила внутреннего распорядка, а при начислении заработной платы попросите выдать расчетный лист.

  • google_Роман Халиман

    google_Роман Халиман
    1 час назад

    Короче: ДАЁШЬ БЕЗЛЮДНОЕ Приамурье! Переедем ! Ура!

    Мы переедем все уж скоро,

    Кому на запад,а кому на кладбища покой.

    Да будет так! спасибо ДАМ и Путин!

    но не от нас, а от соседей за рекой.

    ----

    А на хрена тогда нам пыркаться и строить?

    и на хрена нам тут доступное жильё?

    Пока тут люди ждут решений из Московий

    В Москве подсчитывает прибыли жульё

    РХ 2017

  • heoru

    heoru
    1 час назад

    google_Роман Халиман

    google_Роман Халиман Правильно сказано

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    oenesterov

    Tуман

    Это да, 100 тысяч надо делить на два месяца. Межвахтовый отдых никто не оплачивает. Могут ещё за питание высчитать и за спецодежду.



    не только за спецодежду, но и за тепло от батарей и свежий воздух. А если еще и портил воздух, то домой привезешь пару тысяч рублей всего.



    Не умничай. Я на вахте 10 лет горбатился.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    46 минут назад

    Тема закрыта.

  • СаняCh

    СаняCh
    37 минут назад

    Сергей Труш



    «На сегодняшний день одними из самых дорогих вакансий в области стали предложения с переездом в другие города и даже страны. Не удивительно, ведь дальневосточники очень мобильны. На сегодняшний день 39 % амурчан готовы рассматривать предложения о работе в других регионах», – говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова.



    Что значит "мобильны"? Это по тому, что тут уже ничего не держит. Выжженное поле.



    Серег, мы знаем. Вот, хозяева твои так же считают. Народные избранники более мобильны, получается?

    Ты ведь так же за народ как и С. Абрамов. Когда уже снимешь маску лицемера и так же кинешь наивных амурчан, переехав в Москву?

  • Архитип

    Архитип
    27 минут назад

    КОГДА УЗНАЛ, ЧТО АМУРЧАНЕ ОЧЕНЬ МОБИЛЬНЫ

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