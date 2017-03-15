Вакансия механика оказалась самой высокооплачиваемой в Приамурье

Фото: proufu.ru

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал вакансии в Амурской области, составив рейтинг самых выгодных предложений на сегодняшний день. Как оказалось, самую большую зарплату в Приамурье предлагают механику золотоизвлекательной фабрики – от 110 000 рублей.

Второе место рейтинга досталось вакансии «Эксперт по продажам недвижимости» – от 100 000 рублей. В этом случае работнику предлагают переехать из Амурской области в Сочи. На третьем месте оказалась вакансия директора по персоналу – от 100 000 рублей.

Также стоит отметить вакансию технолога вялочно-коптильного цеха – с переездом специалиста в Казахстан. Зарплата в переводе на рубли составит примерно от 60 000 рублей.

«На сегодняшний день одними из самых дорогих вакансий в области стали предложения с переездом в другие города и даже страны. Не удивительно, ведь дальневосточники очень мобильны. На сегодняшний день 39 % амурчан готовы рассматривать предложения о работе в других регионах», – говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter 31 марта 2017 года. При составлении рейтинга использовались только актуальные вакансии, не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

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