ОНФ предлагает россиянам оценить работу школ, детсадов и поликлиник

Фото: ОНФ

Новый проект «Народная оценка качества» запускает Общероссийский народный фронт. Проект был представлен на медиафоруме ОНФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля. Каждому жителю страны предлагается в Интернете оценить работу того или иного учреждения социальной сферы.

«Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы, – рассказал координатор проекта "Народная оценка качества", член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов. – Активисты ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль».

Активисты Народного фронта также будут отслеживать работу профильных органов власти по устранению выявленных в ходе проверок недостатков и повышению качества работы организаций. В ходе реализации проекта будет сформирован реестр, в который войдут наиболее успешные управленческие практики по повышению качества работы организаций социальной сферы.

По мнению активистов ОНФ, действующая сейчас система независимой оценки качества работает недостаточно эффективно. Во многих случаях оценка проводится формально. Этот вывод можно сделать на основании ряда мониторингов, проведенных Центром ОНФ «Народная экспертиза» с 2014 по 2016 годы.

Главная задача проекта ОНФ «Народная оценка качества» – показать, что можно уйти от формального подхода к оценке и сделать ее действительно объективной и независимой, привлекая к участию как можно больше граждан. Только тогда эта оценка будет действительно отражать мнение людей и станет эффективным инструментом повышения качества оказания услуг в социальной сфере.

«Проект "Народная оценка качества" позволит всем заинтересованным сторонам публично обсудить проблемы социальной сферы, что будет способствовать вовлечению граждан в работу системы независимой оценки качества», – отметил Виктор Климов.

Просмотров всего: 456

#здоровье #интернет #образование #технологии

распечатать