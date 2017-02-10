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ОНФ предлагает россиянам оценить работу школ, детсадов и поликлиник

ОНФ предлагает россиянам оценить работу школ, детсадов и поликлиник
Фото: ОНФ

Новый проект «Народная оценка качества» запускает Общероссийский народный фронт. Проект был представлен на медиафоруме ОНФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля. Каждому жителю страны предлагается в Интернете оценить работу того или иного учреждения социальной сферы.

«Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы, – рассказал координатор проекта "Народная оценка качества", член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов. – Активисты ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль».

Активисты Народного фронта также будут отслеживать работу профильных органов власти по устранению выявленных в ходе проверок недостатков и повышению качества работы организаций. В ходе реализации проекта будет сформирован реестр, в который войдут наиболее успешные управленческие практики по повышению качества работы организаций социальной сферы.

По мнению активистов ОНФ, действующая сейчас система независимой оценки качества работает недостаточно эффективно. Во многих случаях оценка проводится формально. Этот вывод можно сделать на основании ряда мониторингов, проведенных Центром ОНФ «Народная экспертиза» с 2014 по 2016 годы.

Главная задача проекта ОНФ «Народная оценка качества» – показать, что можно уйти от формального подхода к оценке и сделать ее действительно объективной и независимой, привлекая к участию как можно больше граждан. Только тогда эта оценка будет действительно отражать мнение людей и станет эффективным инструментом повышения качества оказания услуг в социальной сфере.

«Проект "Народная оценка качества" позволит всем заинтересованным сторонам публично обсудить проблемы социальной сферы, что будет способствовать вовлечению граждан в работу системы независимой оценки качества», – отметил Виктор Климов.

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#здоровье #интернет #образование #технологии

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Комментарии
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  • zeituna

    zeituna
    6 часов назад

    4 поликлиника г. Благовещенска - не хватает врачей. Большая текучка кадров, уходят прекрасные специалисты. Может стоит уже минздраву обратить внимание на эту проблему отчего это происходит, и спросить с гл. врача поликлиники, почему у нее такая текучка?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    5 часов назад

    Сразу Шмондер вспомнился .

    Может хватит уже Жорлову пиарить . От перестановки мест проверяющихслагаемых ничего не меняется .

    Двадцать слесарей оценят работу поликлиники , двадцать санитарок - работу учителей , двадцать педагогов работу ЖКХ , везде обнаружатся недостатки и что .... ?

  • Gelo

    Gelo
    5 часов назад

    Рудольф ШнапсСразу Шмондер вспомнился .

    Может хватит уже Жорлову пиарить . От перестановки мест проверяющихслагаемых ничего не меняется .

    Двадцать слесарей оценят работу поликлиники , двадцать санитарок - работу учителей , двадцать педагогов работу ЖКХ , везде обнаружатся недостатки и что .... ?


    Что за ересь Вы несете,уважаемый?

    А кто ещё может оценить работу врача,как не его пациент? Кто может оценить культуру обслуживания,результат лечения? Наверное ,по Вашему, Тезиков и его свита?

    И деятельность ЖКЖ,тоже должны оценивать потребители услуг,те кто их оплачивает. А вот сможет ли народный фронт воспользоваться результатами опросов,тут вопрос вопросов... Ведь куда-то смотрел ОНФ, когда осуществлялась программа оптимизации медицины,например? Почему простому обывателю было сразу понятна пагубность затеи, а инициаторы деяния до сих пор не получили сроки за содеянное?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    5 часов назад

    Gelo


    Ну да . Про врачей Вы верно заметили . Приходите к стоматологу . Он осматривает и говорит "удалять " , а Вы ему - " Я пациент и мне виднее - лечи , а не то пожалуюсь . "

    З.Ы. он конечно залечит (на пол года) его для того и готовили , только через пол года прейдётся этот удалять и два соседних .

    Ну , а если , скажем не к стоматологу , а к хирургу .

    Ведь ОНФ не чистоту в подсобках проверять рвётся , а саму деятельность оценивать .

    Всё по Булгакову .

  • Цунай

    Цунай
    5 часов назад

    Что оценивать - всё в упадке.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    5 часов назад

    Предлагаете сроки раздавать .

    И это проходили .

    Результат должен оценивать потребитель . Рублём . Ну , и как мне оценить деятельность шаражки "капремонта" ? и куда антимонопольщики нос спрятали ?

    Тут спецы не "жужжат" , а призываете крестьян "с лопатами и вилами " .

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    5 часов назад

    Gelo

    ...Кто может оценить культуру обслуживания,результат лечения?..


    В этой фразе вся соль. Медицина у нас ныне "сфера услуг", медработники в понимании властей и, уже достаточно большого количества граждан, не лечат, а обслуживают. И учителя - обслуга. И отношение к ним соответствующее. А ведь были времена, когда учитель, врач были самыми уважаемыми людьми





  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Рудольф Шнапс
    Gelo


    Ну да . Про врачей Вы верно заметили . Приходите к стоматологу . Он осматривает и говорит "удалять " , а Вы ему - " Я пациент и мне виднее - лечи , а не то пожалуюсь . "

    З.Ы. он конечно залечит (на пол года) его для того и готовили , только через пол года прейдётся этот удалять и два соседних .

    Ну , а если , скажем не к стоматологу , а к хирургу .

    Ведь ОНФ не чистоту в подсобках проверять рвётся , а саму деятельность оценивать .

    Всё по Булгакову .


    Ну,это вы зря... Удалять дешевле,чем лечить... И если стоматолог хочет заработать,то будет лечить... Но если советует удалить зуб,то настоявший на лечении сам несёт ответственность ... А в хирургии важен результат, а его оценит только прооперированный пациент ,только он может оценить своё самочуствие.

    На сколько я понял,ОНФ проведут опрос населения и если обращение к врачам создало дополнительные проблемы пациенту( хамство,грубость,внеочередное обслуживание,разговоры по тел на отвлеченные темы,вскрывшийся неправильный диагноз, назначение не тех лекарств, круговая порука), тогда собираются принимать меры. Другой вопрос-какие и как? Сможет ли ОНФ настоять на изменении законодательства, ведомственных директив? Или опять сотрясение воздуха?

    В Англии принимают закон,который гласит- хочешь быть врачом,тогда будь любезен перед поступлением на обучение,пройти двухгодичную практику санитаром в больнице...

    И это правильно!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 часа назад

    Gelo

    В Англии принимают закон,который гласит- хочешь быть врачом,тогда будь любезен перед поступлением на обучение,пройти двухгодичную практику санитаром в больнице... И это правильно!




    Это очень правильно . А то некоторые хирурги увидев кровь хлопаются в обморок и их переводят в администраторы .

    З.Ы. Вы прямо кладезь идей для ОНФ ))

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Рудольф Шнапс
    Gelo

    В Англии принимают закон,который гласит- хочешь быть врачом,тогда будь любезен перед поступлением на обучение,пройти двухгодичную практику санитаром в больнице... И это правильно!




    Это очень правильно . А то некоторые хирурги увидев кровь хлопаются в обморок и их переводят в администраторы .

    З.Ы. Вы прямо кладезь идей для ОНФ ))


    В противовес Вашей уверенности в непогрешимости устоявшихся медицинских традиций... Именно они ,традиции администрирования,наносят вред развитию медицины в нашей стране, не дают развиваться молодым талантам... Хотя, эта проблема существует не только в медицине...

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    У нас уже все оценили и по несколько раз, что дальше?! Сказочников вагон и маленькая люлька, а вот волшебников то, как всегда, не хватает. Вот в чем вопрос.

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    ММСУ нас уже все оценили и по несколько раз, что дальше?! Сказочников вагон и маленькая люлька, а вот волшебников то, как всегда, не хватает. Вот в чем вопрос.


    Есть в народе такое выражение -"Волшебный пендаль"... Мы и есть те волшебники,которые и могут,и поставят на место сказочников из правительства... Всему,видимо,своё время... Раньше даже разговоров на эту тему не было... Как тут не вспомнить библейское: ... Вначале было слово...

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    3 часа назад

    Может этот фронт бесполезный оценить, болтать языком не работать, развелось проверяющих, работать некому.

  • Kulibin

    Kulibin
    1 час назад

    Может оценить деятельность судов, прокуратуры, полиции, органов государственной власти, и самого ОНФ?

  • СВС

    СВС
    1 час назад

    > Gelo >> в моём полухулиганском детстве говорили "пендель" )))

    Читаю комменты (все, не только ваши) про медицину и контроль в ней - и плакать хочется, и смеяться. С такими представлениями и таким мЫшлением наша страна никогда не выйдет из категории "развивающихся".

    Насчёт первого коммента о текучке кадров в 4 поликлинике. Не главному врачу отвечать за текучку кадров, а вам, граждане РФ. Да, да, именно вам, граждане Благовещенска, как части РФ. Извините.

  • СВС

    СВС
    1 час назад

    вспоминается так называемый Народный контроль в советское втремя. Тоже чего то там проверял. Канул в лету.

  • СВС

    СВС
    1 час назад

    и ластами не щёлкнул... )))

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Gelo

    ММС

    У нас уже все оценили и по несколько раз, что дальше?! Сказочников вагон и маленькая люлька, а вот волшебников то, как всегда, не хватает. Вот в чем вопрос.



    Есть в народе такое выражение -"Волшебный пендаль"... Мы и есть те волшебники,которые и могут,и поставят на место сказочников из правительства... Всему,видимо,своё время... Раньше даже разговоров на эту тему не было... Как тут не вспомнить библейское: ... Вначале было слово...


    Что то Вы все в кучу собрали и пендали. и библейское слово, и правительство с народом... У нас уже неоднократно были, и пендали, и пятые точки, но видно от этого толку мало, коль такова наша "счастлива" жизнь. Тут дело не в пинках, а в головах, а вот с этим всегда на Руси проблемы были.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    БИТВА за УРОЖАЙ

    Может этот фронт бесполезный оценить, болтать языком не работать, развелось проверяющих, работать некому.



    Разогнать этот бесполезный фронт,шевелятся только перед выборами.,без них полно проверяющих,каждый должен работать в рамках закона,и не создавать бесполезные фронты.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Что оно суть есть то ОНФ? Да ни что. Стадо с воплями во славу ЕР.

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