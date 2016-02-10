«Сколково» выделило грант амурским ученым-медикам

Научный фонд «Сколково» выделил грант в размере полутора миллиона рублей амурским ученым из Центра физиологии и патологии дыхания. Они представили универсальное медицинское изобретение, которое поможет при операции на легких. Такого устройства нет нигде в мире, говорят наши ученые.

Над своим научным детищем профессор Владимир Самсонов работал 15 лет. Это Т-образное дренажное устройство – неказистый с виду электрод может помочь в сложных операциях, таких как удаление части легкого.

«Нужно, чтобы легкое расправилось. По одному дренажу воздух удаляют из плевральной полости. И легкое расправляется. А по второму – жидкость, которая после операции естественно как реакция», – описал суть изобретения доктор медицинских наук, профессор Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Владимир Самсонов.

Т-образная конструкция помогает извлекать дренаж без повторного хирургического вмешательства. И осложнений после использования электрода нет, утверждает заслуженный врач России. Подобные операции Владимир Петрович проводил на больных животных. Научную разработку оценили еще в начале 2000-х, когда был получен патент. Иностранцы готовы были вложить деньги в проект, но их останавливало, что амурский ученый – сотрудник госучреждения, а не частное лицо. Дело сдвинулось, когда появился научный фонд Сколково.

«Мы выиграли грант на изготовление промышленного дизайна устройства. Это нужно для того, чтобы научная продукция вышла на рынок медицинской техники. Все денежные средства, которые мы выиграли, пойдут изготовителю. Им является центр коллективного пользования, который аккредитован в Сколково», – рассказала замдиректора по стратегическому развитию Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Елена Полянская.

В Москве выполнят работу примерно за три месяца. Создать дизайн электрода самостоятельно амурчане не могут – нет подходящей базы. Ученым предстоит большой путь, прежде чем дренажное устройство будет продаваться. Поэтому Центр патологии дыхания намерен получить еще несколько грантов – на изготовление промышленного образца, и прохождение процедуры сертификации.

Научный фонд Сколково сотрудничает и с Амурским научным центром, он стал его резидентом еще в 2015 году. Ученые представили установку по извлечению золота после сжигания угля.

«Когда котельная дает тепло для жителей, и они не очень-то хотят платить за энергию, мы знаем – есть проблемы, и котельная как бы никому не нужна. Когда она начнет помогать таким ценным металлом, как золото, то те, кто будет добывать золото из дыма, заинтересуются в повышении эффективности работы самой котельной. Потому что, чем лучше будет сгорать уголь, тем больше золота», – рассказал заместитель председателя по научной работе Амурского научного центра Андрей Конюшок.

По подсчетам ученых, в среднем котельные сжигают за зиму 8 000 тонн Угля, за этот период можно получить 8 килограммов драгметалла. Исследования амурчан не прекращаются. В Сколково сейчас рассматривают заявку на грант от Амурского научного центра, чтобы компенсировать затраты на создание установки. Это, говорят, тоже возможно. А продвижение проекта в коммерцию - впереди, останавливаться здесь не собираются.

Просмотров всего: 20

#наука

распечатать