Гость «Эха Москвы в Благовещенске» – руководитель проекта «МояОкруга.рф» Антон Долгов

Утром 3 апреля в студии «Эха Москвы в Благовещенске» подводили итоги Х городского фестиваля «Театральный Благовещенск» вместе с Валентиной Мищенко, руководителем сектора управления культуры городской администрации. Ведущие – Татьяна Удалова, Олег Никитин.

Днем – прогнозируемая близкая и неизбежная смерть «районок» сильно преувеличена? Гость – руководитель проекта «МояОкруга.рф» Антон Долгов о том, кому и зачем нужна электронная версия районной газеты. Ведущие – Олег Никитин, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира, позвонив по номеру (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001.

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