Зубная паста губит организм человека: обзор прессы

Фото: likar.org.ua

В сегодняшний обзор прессы ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин включил новости о том, сколько миллиардов долгов простила Россия другим странам; сколько штрафов заплатили московские курильщики в прошлом году; какова связь между сексуальностью одежды и мнением мужчин о женском интеллекте

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Из «Известий» обозреватель узнал, что за 20 постсоветских лет Россия простила более 140 миллиардов долларов долгов, выданных ещё в советские времена. Вообще-то, правильнее было бы сказать, не Россия, а её руководство. Издание отмечает, что не все должники были нищими странами.

Так, в 2006 году 4,7 миллиарда простили Алжиру, который занимает 4-е место в мире по экспорту газа и 11-е – по экспорту нефти. Ираку прощали дважды: в 2004 и в 2008 годах – всего более 20 миллиардов долларов. Кстати, сразу после списания 12 миллиардов Афганистану в 2010 году американцы обнаружили там огромные залежи железной руды, меди, кобальта, золота и лития – примерно на 1 триллион долларов.

Об этом пишут все

Далее «Российская газета», которая рассказала о том, что в прошлом году московские курильщики поплатились за свою привычку 22 миллионами рублей. За этот период управлением Роспотребнадзора были проверены 152 объекта общественного питания и торговли, 133 – здравоохранения, 127 гостиниц и хостелов. Зафиксировано 1 072 правонарушения! Газета напоминает, что сегодня любители побаловаться сигаретой в общественном месте могут быть оштрафованы на сумму до 1 500 рублей. Издание отмечает, что население страны медленно, но верно делает шаги по направлению к здоровью.

Напишут же такое

Кстати, о здоровье. Американские ученые провели ряд исследований и сделали поразительное открытие. Оказалось, что зубная паста воздействует на организм человека весьма пагубным образом! Пищевая добавка диоксид титана, которая находится в средстве для чистки зубов, оказывает влияние на кишечник человека, вследствие чего он не усваивает питательные элементы из пищи, а это провоцирует различные воспаления. Подробности ужасней даже картинок на табачных пачках!

«Если б я прочел эту заметку на ночь, я бы потерял способность спать. Но, думаю, до вечера потихоньку оклемаюсь. Пишут, что исследования в данной области продолжаются. В области, получается, лишения сна», – ужасается Павел Андреевич.

Не пропусти

И спорт не лучшим образом сказывается на здоровье человека – такой вывод сделал автор обзора, прочитав «Аргументы неделi», где пишут, что причиной смерти древнеегипетского фараона Тутанхамона стало заражение крови при поломке левой ноги. А ногу он сломал, катаясь на двухколесном аппарате, очень похожем на современный велосипед. За полтора тысячелетия до новой эры это изобретение было настоящим конструкторским чудом, а фараон, как все знают, ценил всё передовое. Велосипед (по-сегодняшнему) был найден археологами в египетской провинции Эль-Минье.

Летят утки

А тут подоспела заметка и о конструкторском чуде наших дней. В газете «Труд-7» пишут о британском изобретателе Ричарде Браунинге, сконструировавшем одежду, в которой можно летать. Аппарат уже успешно испытан. Он представляет «экзоскелет», то есть конструкцию по типу человеческого тела, на которую крепятся газотурбинные двигатели. Испытатели пока летают невысоко и небыстро, но вообще расчетная скорость полета - до 450 км/час. Правда, топлива хватает не больше чем на 10 минут.

На посошок

Напоследок «Экспресс-газета», где Павел Савинкин нашел симпатичную заметку о выявленной английскими учеными связи между сексуальностью одежды и мнением мужчин о женском интеллекте. Оказалось, откровенно одетые дамы вовсе не кажутся сильному полу глупыми и легкомысленными, напротив, чем выше были юбки участниц экспериментов, тем их носительницы казались другим участникам – мужчинам – умнее. Еще выше – еще умнее!

«Я, безусловно, не возражаю против выводов ученых. И уверен, что меня поддержит большинство мужчин – нам ли не знать, где женщины прячут свой ум!

Но эти самые английские ученые, сдается мне, не учли одного важного момента: нужно было одновременно оценивать и умственные способности мужиков», делает собственный вывод автор обзора.

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