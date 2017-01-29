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Танцоры со всего Дальнего Востока собрались в Благовещенске на «Кубок Эриданса» (фото)

Танцоры со всего Дальнего Востока собрались в Благовещенске на «Кубок Эриданса» (фото)

В воскресенье, 2 апреля, в Grand Arena Ostrova Благовещенска съехались ребята со всего Дальнего Востока. Здесь прошел традиционный танцевальный турнир «Кубок Эриданса».

Мероприятие стало четвертым по счету. «Кубок Эриданса» – один из крупных турниров на Дальнем Востоке. В воскресенье в Grand Arena Ostrova он собрал около 300 участников. Среди них юные дарования из Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре. Амурскую область представили ребята из Белогорска и Благовещенска.

Возраст участников составил от 5 до 15 лет. Всех, кто решил принять участие в турнире, разделили на пять категорий: 5-6, 7-9, 10-11, 12-13 и 14-15 лет.

«Судейских критериев много, но есть основные. Прежде всего, спортсмен должен исполнять элементы под музыку. Второй критерий – участники должны красиво и ровно стоять. И третий – техническое перемещение, как участник грамотно исполняет элементы», – говорит директор турнира Эдуард Реснянский.

Каждый хотел победить, и ребята показали все, на что способны. Победителей в разных категориях оказалось много. «Только в кубковых соревнованиях, где было большее количество участников, разыграно 29 кубков», – отметил Эдуард Реснянский.

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#дети #спорт

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