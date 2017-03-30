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До 17 градусов со знаком плюс: прогноз погоды в Амурской области на 3 апреля

До 17 градусов со знаком плюс: прогноз погоды в Амурской области на 3 апреля
Фото: otvet.mail.ru

3 апреля, в понедельник, в Амурской области малооблачно, без осадков. Скорость южного ветра местами будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +12...+17 градусов. По северу области местами ожидается слабый дождь, мокрый снег. Воздух прогреется до 12...17 градусов, в осадках будет +3...+8.

В Благовещенске день будет ясным. Ветер дует с юга, его скорость составляет 8-13 метров в секунду. Температура – от 15 до 17 градусов тепла, сообщают синоптики Амурского гидрометеоцентра.

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#погода

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