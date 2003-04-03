Арестовали главу минздрава: история Приамурья

Главного медицинского чиновника Приамурья 3 апреля 2007 года взяли под стражу. В отношении Нины Лесик, начальника областного департамента здравоохранения, возбудили уголовное дело. Взятие под стражу стало неожиданностью для всех, в том числе работников областной администрации.

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3 апреля 1918 года Амурской облисполком национализировал благовещенский кинотеатр «Мираж» (поже он назывался «Октябрь»).

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1930 год. Газета «Тихоокеанская звезда» сообщила: окружком комсомола в Свободном мобилизовал 150 комсомольцев для работы на приисках, где были созданы ударные бригады.

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3 апреля 1959 года состоялась первая учредительная конференция Союза спортивных обществ. Она прошла в Благовещенске, и её участниками стали около 200 делегатов, представляющих почти пятнадцатитысячный отряд физкультурников областного центра.

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3 апреля 1969 года в вагонном депо Белогорска открыта мемориальная доска герою-пограничнику Владимиру Гаюнову, бывшему ученику школы-интерната № 7, погибшему на острове Даманском в пограничном конфликте. Позднее в честь Гаюнова также была названа городская улица.

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В 1981 году в этот день совхозу «Пограничный» Константиновского района вручён орден Трудового Красного Знамени.

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3 апреля 2003 года белогорцы устроили пикет рядом с железнодорожным вокзалом. 20 человек выступали против постоянных отключений электроэнергии. Планировалось, что жители города выйдут на рельсы, тем самым перекроют путь поездам. Однако все выходы на перрон, кроме одного, закрыли сотрудники милиции. Они пропускали только пассажиров, которые предъявляли им билеты.

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3 апреля 2012 года в Тындинском районе торжественно открыли этнографический комплекс «Эвенкийская деревня». Он расположился в шести километрах от села Первомайское. Гостей открытия приветствовали выступлениями народных коллективов, дегустацией блюд, посетители участвовали в мастер-классах по изготовлению эвенкийских поделок и одежды, а также катались на оленьих упряжках.

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3 апреля 2013 года в областном центре Приамурья стартовал проект «Семь чудес Благовещенска». Его организатором выступила Амурская общественная организация «Открытое сердце», которая выиграла муниципальный грант в сфере культуры и искусства. В рамках проекта благовещенцам предлагали найти и назвать семь чудес, которые есть в Благовещенске.

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3 апреля 2014 года в Амурской областной научной библиотеке состоялась презентация восьмого тома «Книги памяти жертв политических репрессий Амурской области». В него вошли фамилии 976 амурчан, репрессированных в 1920-50-е годы. Также в книге опубликованы обширный архивный материал, нормативные акты периода «большого террора» в СССР, статьи и воспоминания, подборки писем.

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#жизнь #история

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