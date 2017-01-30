Актриса Марина Яковлева встретила день рождения в Благовещенске

В субботу, 1 апреля, российская актриса, заслуженная артистка России Марина Яковлева отпраздновала день рождения. В этот день Яковлева находилась в Благовещенске, она сыграла в спектакле «Идеальная жена».

Показ комедии состоялся в Общественно-культурном центре с аншлагом, на него съехались театралы со всего Приамурья. В постановке кроме Яковлевой сыграли такие звезды театра и кино, как Петр Красилов, Мария Порошина, Любовь Тихомирова, Сергей Дорогов, Игорь Письменный и Илья Древнов.

Действие спектакля происходит в начале прошлого века в Петербурге. Экстравагантный художник Антуан (Илья Древнов), авантюрный жигало Геннадий (Пётр Красилов) и романтичный капитан Ричард (Игорь Письменный) решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин – застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию (Любовь Тихомирова). Каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. У которой, между прочим, есть хозяева – крупные издатели Трубецкие. И между ними огонь любовной страсти, оказывается, тоже не погас.

Изначальный точный расчёт рассыпается, как карточный домик, как только действующие лица начинают действовать «не по сценарию». Под угрозой оказывается даже честное имя «идеальной жены» Кристины (Мария Порошина). Чтобы удержать ситуацию под контролем, хозяйке дома приходится по сюжету стать настоящей актрисой: она умело уводит разговоры и взгляды в сторону, поёт, танцует и даже смеётся невпопад. Когда весь этот «театр» заходит слишком далеко и под угрозой оказывается супружество, Кристина всё равно спасает бизнес, а мужу (Сергей Дорогов) она потом объяснит что к чему.

Марина Яковлева сыграла в спектакле яркую роль детской писательницы-кошатницы, да настолько правдиво, что почти каждая её реплика о кошках отзывалась в зале зрительским смехом и «точно!».

Подробнее о том, как прошел спектакль, читайте в рубрике «Культпросвет» с Натальей Шлямовой на Амур.инфо.

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