Журналистов Амур.инфо наградили на медиафоруме ОНФ в Петербурге

В субботу, 1 апреля, в Санкт-Петербурге открылся медиафорум Общероссийского народного фронта. В рамках мероприятия прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Были награждены и два журналиста ИА «Амур.инфо».

Как сообщалось, Валентина Кузьмина и Екатерина Плотникова стали победителями этого конкурса наряду с еще пятью амурчанами из СМИ региона.

В общей сложности лауреатами конкурса в этом году стали 443 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Их и чествовали 1 апреля в Санкт-Петербурге.

«В этом году лауреатов конкурса стало больше. Ваши работы являются очень качественными и профессиональными. Здесь настоящие патриоты своих городов, потому что за многими вашими сюжетами и публикациями стоят решенные проблемы. Спасибо вам за это», – сказала на церемонии награждения сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

В свою очередь председатель Общественного совета Фонда ОНФ «Правда и Справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев поздравил всех лауреатов конкурса и добавил, что труд журналиста является уникальным и необходимым для развития России.

«Мы видим, как с каждым годом с помощью конкурса создается импульс для развития всей страны. Появляются новые работы: публикации в СМИ, блоги, которые обращают внимание общества и местных властей на конкретные проблемы. Журналисты бьются за решение какой-то проблемы и решают ее. Мы рады, что с каждым годом растет число участников конкурса. В этом году их рекордное число – 443. Хотелось бы также сказать, что именно региональные журналисты сегодня заставляют власть на местах работать более эффективно», – цитирует Будуева сайт ОНФ.

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