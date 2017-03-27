Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:16 3

Гринпис назвал ситуацию с природными пожарами в Приамурье близкой к катастрофической

Гринпис назвал ситуацию с природными пожарами в Приамурье близкой к катастрофической
Фото: dnepr24.com.ua

Ситуация с пожарами на природных территориях в некоторых районах Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области и ЕАО близка к катастрофической. Об этом сообщает Гринпис России.

Ситуацию ухудшают массовые бесконтрольные и «псевдо-контролируемые» выжигания сухой травы, считают в Гринпис. Причем речь идет как о действиях местных жителей, так и государственных и муниципальных организаций.

«Достаточных сил для того, чтобы справиться с ожидаемым количеством пожаров в лесах и на прилегающих к ним землях, ни у одного из перечисленных регионов нет – переданные им лесные полномочия финансируются в лучшем случае на десятую часть от реальной потребности, а собственных денег для обеспечения приемлемого уровня пожарной безопасности в лесах ни у одного из этих регионов нет, и взять их неоткуда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приамурье зависит главным образом от погоды, случится пожарная катастрофа или нет. Ситуация с природными пожарами в регионе «развивается быстрее и раньше, чем в среднем в предыдущие пятнадцать лет».

По информации Гринпис, многие действующие лесные пожары скрываются от официального учета.

«Искажение и сокрытие сведений о лесных пожарах является одной из важнейших причин несвоевременного и недостаточного принятия мер по их тушению. Уголовный кодекс РФ рассматривает сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды (к каковым безусловно относятся лесные пожары) как преступление, за которое предусмотрено наказание, в зависимости от последствий, вплоть до лишения свободы на срок до двух или до пяти лет. Но фактически эта статья в ситуациях с лесными пожарами никогда не применяется, поскольку всем уровням государственной власти выгодно, чтобы ситуация выглядела красиво, какой бы она ни была на самом деле», – заявляют в Гринпис.

Просмотров всего: 615

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    По информации Гринпис, многие действующие лесные пожары скрываются от официального учета.-----------------------------------------------------------неужели так трудно найти виновника,в том, кто занижает показатели пожаров и наказать их.Нет хозяина в Амурской области----гори синим пламенем лес и всё живое в нём,в том числе и краснокнижные животные России.

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    Вот ничего Гринпис не понимает в пожарах!

    "Мудрый" КАА же открыто заявил, что это "управляемые" пожоги!

    Осталось узнать у него, кто управляет ими.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    14 минут назад

    Так ведь воеводство в Иркутске не давно обмолвились, что подсобят.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Благовещенске близ ВДНХ горел нежилой дом
Происшествия 7

Очевидцы: в Благовещенске автомобиль перевернулся на ж/д переезде
Происшествия 1

СМИ: в Приамурье видели мужчину, который пропал в Хабаровске
Происшествия

Первого апреля в Приамурье зафиксировали 8 природных пожаров

сегодня, 12:13