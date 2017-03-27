Гринпис назвал ситуацию с природными пожарами в Приамурье близкой к катастрофической

Фото: dnepr24.com.ua

Ситуация с пожарами на природных территориях в некоторых районах Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области и ЕАО близка к катастрофической. Об этом сообщает Гринпис России.

Ситуацию ухудшают массовые бесконтрольные и «псевдо-контролируемые» выжигания сухой травы, считают в Гринпис. Причем речь идет как о действиях местных жителей, так и государственных и муниципальных организаций.

«Достаточных сил для того, чтобы справиться с ожидаемым количеством пожаров в лесах и на прилегающих к ним землях, ни у одного из перечисленных регионов нет – переданные им лесные полномочия финансируются в лучшем случае на десятую часть от реальной потребности, а собственных денег для обеспечения приемлемого уровня пожарной безопасности в лесах ни у одного из этих регионов нет, и взять их неоткуда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приамурье зависит главным образом от погоды, случится пожарная катастрофа или нет. Ситуация с природными пожарами в регионе «развивается быстрее и раньше, чем в среднем в предыдущие пятнадцать лет».

По информации Гринпис, многие действующие лесные пожары скрываются от официального учета.

«Искажение и сокрытие сведений о лесных пожарах является одной из важнейших причин несвоевременного и недостаточного принятия мер по их тушению. Уголовный кодекс РФ рассматривает сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды (к каковым безусловно относятся лесные пожары) как преступление, за которое предусмотрено наказание, в зависимости от последствий, вплоть до лишения свободы на срок до двух или до пяти лет. Но фактически эта статья в ситуациях с лесными пожарами никогда не применяется, поскольку всем уровням государственной власти выгодно, чтобы ситуация выглядела красиво, какой бы она ни была на самом деле», – заявляют в Гринпис.

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