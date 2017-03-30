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В Благовещенске близ ВДНХ горел нежилой дом

В Благовещенске близ ВДНХ горел нежилой дом
Фото: instagram.com/blag_dtp

В воскресенье, 2 апреля, в Благовещенске около ВДНХ загорелся частный нежилой дом. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, информация о пожаре поступила сегодня в 11:11. На место были направлены три боевых расчета в составе 9 человек и 3 единиц техники.

Пожарные оперативно справились с огнем, не дали ему распространиться на соседние строения. Пострадавших нет.

Кроме того, в ночь на 2 апреля в Серышеве пожарные тушили два нежилых дома. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Амурской области, пламя повредило одноквартирный нежилой дом по всей площади, в двухквартирном доме вторая квартира повреждена по всей площади.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Видела пожар этот.....горел дом весь и пожарных на тот момент не было

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