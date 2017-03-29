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Сегодня, 13:27 7

Очевидцы: в Благовещенске автомобиль перевернулся на ж/д переезде

Очевидцы: в Благовещенске автомобиль перевернулся на ж/д переезде
Фото: instagram.com/blag_dtp

В ночь на воскресенье, 2 апреля, в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Театральной произошло ДТП с опрокидыванием. Как сообщают очевидцы, девушка-водитель не справилась с управлением легковушкой, в результате чего машина перевернулась.

В результате аварии автомобиль получил критические повреждения. По данным очевидцев, есть пострадавшие, погибших нет.

В обстоятельствах данной аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Просмотров всего: 2486

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Микляй

    Микляй
    5 часов назад

    А где у нас ж/д переезд на Театральной? На ум только виадук приходит.

  • Kats

    Kats
    5 часов назад

    Астрахановка, сплавная, моховая падь....Целых три!

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    4 часа назад

    Только возле Мохавой.

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Ну, если вы живете в Моховой и никуда от туда не выезжаете, то да, только в мохАвой....

  • marcepan

    marcepan
    4 часа назад

    KatsАстрахановка, сплавная, моховая падь....Целых три!


    А вы не про Чайковского?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    KatsАстрахановка, сплавная, моховая падь....Целых три!


    Не на Театральной тот переезд, а на Пограничной. Который на сплавную, я так понял, что там ДТП случилось

  • Vasily_Ostap_Syleyman_Bender

    Vasily_Ostap_Syleyman_Bender
    4 часа назад

    Сколько раз уже говорилось! Нефиг ТПшкам садится за руль Марков/Чайников/Крест и других автомобилей с задним приводом. Нет же лезут. Вот и поделом. А лучше было бы если выпилилась.

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