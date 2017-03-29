Очевидцы: в Благовещенске автомобиль перевернулся на ж/д переезде
В ночь на воскресенье, 2 апреля, в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Театральной произошло ДТП с опрокидыванием. Как сообщают очевидцы, девушка-водитель не справилась с управлением легковушкой, в результате чего машина перевернулась.
В результате аварии автомобиль получил критические повреждения. По данным очевидцев, есть пострадавшие, погибших нет.
В обстоятельствах данной аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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