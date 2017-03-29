Очевидцы: в Благовещенске автомобиль перевернулся на ж/д переезде

Фото: instagram.com/blag_dtp

В ночь на воскресенье, 2 апреля, в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Театральной произошло ДТП с опрокидыванием. Как сообщают очевидцы, девушка-водитель не справилась с управлением легковушкой, в результате чего машина перевернулась.

В результате аварии автомобиль получил критические повреждения. По данным очевидцев, есть пострадавшие, погибших нет.

В обстоятельствах данной аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Просмотров всего: 2486

#ДТП #происшествия

распечатать