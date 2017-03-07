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Сегодня, 13:03 1

СМИ: в Приамурье видели мужчину, который пропал в Хабаровске

СМИ: в Приамурье видели мужчину, который пропал в Хабаровске
Фото: vestiprim.ru

В Амурской области в районе поселка Гудачи очевидцы видели мужчину, который пропал в Хабаровске в марте 2017 года. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Хабаровчанин Амур Батырбаев 1961 года рождения не выходит на связь с родными с 20 марта. Мужчина вышел из дома, после чего пропал. Сейчас его ищут родственники и добровольцы.

«По словам одних очевидцев, Амура Батырбаева видели 23-24 марта голосующим на дороге. Утверждают, что он просил подвезти его до Челябинска, а 28 марта его уже видели в районе поселка Гудачи в Амурской области. То есть он живой и передвигается самостоятельно. Мы надеемся, что это правда и что он скоро отзовется», – сообщила ИА AmurMedia член ПСО «Восток» Олеся Кутепова.

Приметы пропавшего мужчины: рост 165-168 сантиметров, телосложение сухощавое, нос с горбинкой, волосы седые короткие. Был одет в серую куртку, вязаную шапку, черные сапоги, черные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8-924-112-19-90, 112.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Борн

    Борн
    5 часов назад

    Может абиделся

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