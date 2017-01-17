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Амурчанин выиграл чемпионат ДФО по гиревому спорту

Амурчанин выиграл чемпионат ДФО по гиревому спорту
Фото: zvportal.ru

В Хабаровске прошел открытый чемпионат Дальнего Востока по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Приморского края, ЕАО и Амурской области. В итоге один из амурчан стал победителем чемпионата.

Как сообщает «Зейский вестник», от Приамурья выступали два спортсмена из Зеи – Алексей Барышев и Тимур Лебедев. Первый выполнил упражнения в толчке и рывке с весом гири 32 килограмма, где уверенно одержал победу, став абсолютным чемпионом в своей весовой категории. Тимур Лебедев занял третье место с гирей весом 24 килограмма.

По результатам соревнований Алексей Барышев вошел в сборную Амурской области для участия в Кубке России по гиревому спорту.

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#Зея #спорт

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