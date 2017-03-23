Первого апреля в Приамурье зафиксировали 8 природных пожаров

В субботу, 1 апреля, в Амурской области произошло восемь природных пожаров. Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, большинство из них удалось потушить уже к вечеру.

Как рассказал на вечернем селекторном совещании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский, силам региона нужно активно искать и сурово наказывать виновников загораний. «У каждого пала должна быть фамилия», – подчеркнул министр.

1 апреля пожароопасный период начался официально в семи районах Приамурья – Благовещенском, Бурейском, Зейском, Магдагачинском, Тамбовском, Сковородинском, Свободненском, а также в городе Свободный. Системы предупреждения и ликвидации ЧС приведены здесь в полную готовность.

По данным системы космического мониторинга Fires.ru, больше всего возгораний 1 апреля пришлось на северо-запад Приамурья.

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