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Сегодня, 11:46 0

В администрации Зейского района произошли кадровые изменения

В администрации Зейского района произошли кадровые изменения
Фото: stockworld.com.ua

В администрации Зейского района Приамурья произошли кадровые перестановки. Вместо Романа Ункунова на должность заместителя главы района по социальным вопросам назначена Ольга Военкова.

Ранее Военкова занимала пост начальника отдела образования Зейского района, сообщает газета «Зейский вестник». Обязанности главы отдела образования временно взяла на себя Мария Ножнюк. До этого Ножнюк работала заместителем начальника отдела.

Что стало причиной кадровых перестановок в администрации района, издание не сообщает.

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#Зея

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