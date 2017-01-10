Курсант ДВОКУ стал победителем дальневосточного первенства по вольной борьбе

Фото: junior-sport.su

Курсант ДВОКУ Владислав Шевчук завоевал золотую медаль на первенстве Дальнего Востока по вольной борьбе. Еще один амурчанин – Александр Губкин – стал серебреным призером соревнований.

Как сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области, Владислав Шевчук провел на первенстве ДФО три встречи и выполнил норматив мастера спорта. Только соперник из Хабаровского края в полуфинале сумел оказать ему достойное сопротивление. В финале Шевчук легко справился с представителем Сахалина Дмитрием Пуненковым.

Александр Губкин одержал две победы над представителями Хабаровска, у якутского борца он выиграл в полуфинале. В решающей схватке Губкин сошелся с еще одним спортсменом из Якутии. Амурчанин попался на захват и уступил более подготовленному сопернику.

Александр Губкин и Владислав Шевчук представят Дальний Восток на первенстве России, которое пройдет с 20 по 23 апреля во Владикавказе.

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