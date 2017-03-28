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Одаренных амурских учеников на каникулах собрали на сессию

Одаренных амурских учеников на каникулах собрали на сессию

С 28 по 31 марта в Благовещенске прошла весенняя сессия для 18 девятиклассников из разных школ Благовещенска и Амурской области. На нее отбирались школьники, одаренные по предметам естественнонаучного и математического направлений. Занятия у ребят вели преподаватели АГМА, БГПУ и лицея № 11.

Ученики были поделены на два направления: МИФ (математика, информатика, физика) и ХИМБИО (химия, биология).

Педагоги большое внимание уделяли наиболее сложным вопросам ОГЭ по предметам естественнонаучного (химия, биология), математического (математика, физика, робототехника) профиля.

Участники сессии осваивали технологию решения творческих задач олимпиадного характера, моделирования, конструирования и программирования. Они не только изучали теорию, но и практиковались на реальном оборудовании в химических и биологических лабораториях высших учебных заведений города, конструировали робототехнические модули.

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#дети #образование #школа

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