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Режим повышенной готовности установили в Благовещенске

Режим повышенной готовности установили в Благовещенске
Фото: aif.ru

С субботы, 1 апреля, на территории Благовещенска установлен режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Данная мера принята в связи с повышением температуры воздуха и усилением ветра – а значит, есть вероятность ухудшения пожарной обстановки в лесных массивах на территории городского округа.

По данным системы космического мониторинга Fires.ru, 1 апреля вблизи Благовещенска термоточек зафиксировано не было.

Как сообщалось, 2 апреля в Благовещенске с утра наблюдается усиление ветра. По данным синоптиков, рано утром порывы достигали 13 метров в секунду. Впрочем, 3 апреля в областной столице скорость ветра не превысит 4 метров в секунду.

Горожан просят соблюдать основные меры безопасности:

- закрыть окна, двери, чердачные люки;

- соблюдать осторожность при передвижении;

- при сильных порывах ветра максимально сократить время нахождения рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями;

- по возможности максимально ограничить время своего пребывания на улице;

- не перегружать линии электропередач;

- убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В случае возникновения нештатных ситуаций обращаться по телефону спасения 01, с мобильного телефона: 112, 010, 001.

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#пожары

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