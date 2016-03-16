Вице-премьер Дворкович: в России точно начнут продавать алкоголь через Интернет

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В рамках медиафорума Ассоциации компаний розничной торговли вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что в России точно будет открыта интернет-торговля алкогольной продукцией. Сейчас определяются юридические параметры этого процесса.

Как сообщает ТАСС, интернет-торговля алкоголем в стране начнется, по-видимому, с вина.

«Я думаю, Госдума не пойдет на то, чтобы открыть сразу торговлю всеми алкогольными напитками. Надо на чем-то попробовать. Наверное, на российском вине или на вине в целом», – отметил Аркадий Дворкович.

Вице-премьер сказал, что для интернет-торговли можно будет постепенно открывать все новые группы товаров.

«Есть табачная продукция, там надо решить, какую систему использовать. Такую же, как по лекарствам, с помощью кодов или ЕГАИС, как по алкогольной продукции. Я думаю, что первый вариант логичнее», – поведал Дворкович.

Чиновник добавил, что проблема с табачной продукцией заключается не столько в нелегальном производстве внутри страны, а в наличии контрафакта из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об отмене в России запрета на интернет-торговлю алкоголем.

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