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Вице-премьер Дворкович: в России точно начнут продавать алкоголь через Интернет

Вице-премьер Дворкович: в России точно начнут продавать алкоголь через Интернет
Фото: vestikavkaza.ru

В рамках медиафорума Ассоциации компаний розничной торговли вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что в России точно будет открыта интернет-торговля алкогольной продукцией. Сейчас определяются юридические параметры этого процесса.

Как сообщает ТАСС, интернет-торговля алкоголем в стране начнется, по-видимому, с вина.

«Я думаю, Госдума не пойдет на то, чтобы открыть сразу торговлю всеми алкогольными напитками. Надо на чем-то попробовать. Наверное, на российском вине или на вине в целом», – отметил Аркадий Дворкович.

Вице-премьер сказал, что для интернет-торговли можно будет постепенно открывать все новые группы товаров.

«Есть табачная продукция, там надо решить, какую систему использовать. Такую же, как по лекарствам, с помощью кодов или ЕГАИС, как по алкогольной продукции. Я думаю, что первый вариант логичнее», – поведал Дворкович.

Чиновник добавил, что проблема с табачной продукцией заключается не столько в нелегальном производстве внутри страны, а в наличии контрафакта из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об отмене в России запрета на интернет-торговлю алкоголем.

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#интернет #российская власть #торговля

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Комментарии
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  • КошачОК

    КошачОК
    1 час назад



    Вице-премьер Дворкович: в России точно начнут продавать алкоголь через Интернет



    Точна-точна? Честна-честна?

  • РАМ

    РАМ
    16 минут назад

    Свободу будут продавать или нет?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    7 минут назад

    Чтобы купить эту отраву через интернет, сперва надо купить интернет, встроить себя в сеть, и затем травиться. Мечта .....

  • РАМ

    РАМ
    2 минуты назад

    Прочитал новость не внимательно...



    «Я думаю, Госдума не пойдет на то, чтобы открыть сразу торговлю всеми алкогольными напитками. Надо на чем-то попробовать. Наверное, на российском вине или на вине в целом», – отметил Аркадий Дворкович.



    Йо-хо-хо и тут НеДимон пристроился. Вот оно что ... да они только вино и разрешать продавать, причем с виноградников НеДимона

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