В центре Благовещенска легковушка вылетела на тротуар, пробив ограждение (фото)

В воскресенье утром, 2 апреля, в центре Благовещенска произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль вылетел с проезжей части, пробил металлическое ограждение и оказался на тротуаре.

Авария случилась на перекрестке улиц Калинина – Красноармейская. По предварительной информации, дорогу не поделили две «тойоты». В результате столкновения Toyota Crown оказалась на тротуаре. Обе машины получили серьезные повреждения. Данных о возможных пострадавших пока нет.

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться стражам порядка.

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