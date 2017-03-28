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Сегодня, 10:30 2

В центре Благовещенска легковушка вылетела на тротуар, пробив ограждение (фото)

В центре Благовещенска легковушка вылетела на тротуар, пробив ограждение (фото)

В воскресенье утром, 2 апреля, в центре Благовещенска произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль вылетел с проезжей части, пробил металлическое ограждение и оказался на тротуаре.

Авария случилась на перекрестке улиц Калинина – Красноармейская. По предварительной информации, дорогу не поделили две «тойоты». В результате столкновения Toyota Crown оказалась на тротуаре. Обе машины получили серьезные повреждения. Данных о возможных пострадавших пока нет.

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться стражам порядка.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    29 минут назад

    Теперь каждый утверждают, что именно он двигался на разрешающий сигнал светофора. Купи регистратор и не парся.

  • РАМ

    РАМ
    19 минут назад

    Судя по разрушениям виноват ист

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